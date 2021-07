„Für alle Laden“ lädt zur geführten Tour durch Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Am kommenden Dienstag, 27. Juli, findet in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr eine geführte Tour durch Brandenburg satt. Organisiert wird diese vom Für alle Laden, der ehrenamtlich geführten sozialen Anlaufstelle für Alt und Jung in der Jacobstraße in Brandenburg.

Die „Tolle Tour“ genannte Veranstaltung ist laut Organisatoren „Brandenburg to go“ – die Stadt in feinen Häppchen zum Selberlaufen für Einheimische und Touristen. „Der Huhn“ und Till Eulenspiegel haben dazu eine Fährte gelegt, um kleinen und großen Entdeckern eine vergnügliche Tour zu bieten. Die Tour besteht aus sieben Stationen, die Teilnahme ist kostenlos.

Die maximale Anzahl der Teilnehmer ist auf acht Personen begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail unter hallo@fueralleladen.de ist Voraussetzung. Kinder unter zwölf Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Treffpunkt am Veranstaltungstag ist der Vorplatz an der St. Gotthardtkirche.

Von MAZ