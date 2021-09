Beetzseeheide

Die unter dem Dach eines Familienunternehmens geführten Campingplätze in Butzow und Gortz werden bald neue Betreiber bekommen. „Wir werden auch 2022 unsere Verpflichtungen erfüllen, aber danach ist Schluss“, kündigten Manuela und Detlef Rudloff gegenüber der MAZ an. Mit dem Ehepaar aus Brandenburg endet sowohl auf dem Flachsberg als auch am Butzower Beetzseeufer eine Ära. Allerdings nicht ganz freiwillig.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bei allem Respekt fühlen wir uns derzeit weder ernst genommen, noch ehrlich behandelt“, beklagen sich die Campingplatzbetreiber in einem Brief an die Gemeindevertreter von Beetzseeheide. Was ist da los? Die Kommune als Eigentümerin der Freizeitareale will beide Campingplätze neu ausschreiben. Grund: Nach fast 20 Jahren geht das Pachtverhältnis mit den Rudloffs dem Ende entgegen.

Campen auf den Plätzen am Beetzsee

Zum 1. Januar 2003 hatte das Ehepaar zunächst den Betrieb des Campingplatzes auf dem Gortzer Flachsberg übernommen. Zehn Jahre später kam ungeplant der Campingplatz Butzow auf Bitte des Amtes Beetzsee hinzu. Dort war der Betreiber ausgeschieden.

Bürgermeister Dirk Lange verteidigt die Neuausschreibung der beiden Campingplätze. Quelle: Rüdiger Böhme

„Mit dem baldigen Auslaufen der Pachtverträge sollen neue Chancen auslotet werden. Nach ausführlichen Diskussionen und Gesprächen mit Campingplatzbetreibern in anderen Region wollen wir die Plätze im Herbst neu ausschreiben“, bestätigte Beetzseeheide-Bürgermeister Dirk Lange auf Nachfrage.

So erwarte die Gemeinde von der Zukunft einen größeren Investitionsschub und mehr Ausstrahlungskraft in die Region, so der Bürgermeister. Für die geplante Neuausrichtung hat die Gemeindevertretung eine Arbeitsgruppe Campingplätze gegründet. Sogar die Unterhaltung in Regie eines Eigenbetriebes ist denkbar.

Der Campingplatz Butzow ist auf dem ehemaligen Gelände der Westhavelländischen Kreisbahnen angesiedelt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Manuela und Detlef Rudloff dagegen fühlen sich ausgebootet. Aus Altersgründen hätte sich das Ehepaar einen lückenlosen Übergang des Pachtverhältnisses auf ihren Sohn Justin gewünscht, der schon längere Zeit für den Familienbetrieb tätig ist. Auch in Hinblick auf geleistete und künftige Investitionen.

Ärger mit der Gemeinde Beetzseeheide

Darauf wollte sich die Kommune jedoch nicht festlegen. Gegenüber der MAZ beklagte sich Detlef Rudloff über die Hinhaltetaktik und mangelnde Kommunikation mit der Gemeinde. „Ein doch noch zustande gekommener Rundgang ähnelte einem Schweigemarsch. Von uns vorgenommene Investitionen interessierten niemanden“, heißt es in dem Brief der Betreiber an die Gemeindevertretung. „Der Sohn von Familie Rudloff kann sich gerne an der Ausschreibung beteiligen“, meint Bürgermeister Lange.

Detlef Rudloff ist von der Gemeinde Beetzseeheide entttäuscht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Absage an eine Fortführung der bestehenden Pachtverträge haben bereits praktische Auswirkungen. Die Bestellung von mobilen Campingfässern für Radwanderer haben die Rudloffs storniert. Nicht mehr weiter verfolgt wird von ihnen die weitere Rekonstruktion von Strom- und Wasserversorgung.

Keine Entsorgungsstation für Wohnmobile

Auch wurde die Rekonstruktion eines Bungalows in Butzow abgebrochen. Angekündigt ist der Stopp des Rückbaus von Asbestdächern auf Gebäuden beider Campingplätze.

Eine geplante Entsorgungsstation für Reisemobile auf dem Platz in Butzow soll nicht mehr realisiert werden. „Wir stellen den normalen Betrieb sicher, doch Investitionen wird es wegen der fehlenden Perspektive auf den Plätzen von uns nicht mehr geben“, so Detlef Rudloff.

Handlungsbedarf in Butzow

Unabhängig von der Gemütslage zwischen Gemeinde und Campingplatzbetreiber besteht akuter Handlungsbedarf bei den Sanitäranlagen in Butzow. Die Zeit für die noch im alten Bahnhofsgebäude eingerichteten Toiletten und Waschräume ist auch auf Druck der Gesundheitsbehörde vorbei.

Wie Amtsdirektor Guido Müller bestätigte, laufen die Vorbereitungen für eine Ersatzinvestition: „Wir denken über eine Modulbauweise nach, die 2022 realisiert werden soll.“ Aus dem Kreisentwicklungsbudget wurden 75 000 Euro Förderung bewilligt. Den Rest muss Beetzseeheide aus dem Gemeindehaushalt aufbringen.

Von Frank Bürstenbinder