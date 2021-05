Für die Dom-Musik wird künftig Eintritt verlangt

Brandenburg/H

Neue Zeiten für die Sommermusiken und sonstigen Konzerte am Dom zu Brandenburg: Kirchenmusikdirektor Marcell Fladerer-Armbrecht muss nämlich einen Beschluss des Domkapitels umsetzen, nach dem die Veranstaltungen „in der Regel eintrittspflichtig sind“ und nur in Ausnahmefällen kostenfrei – verbunden mit einer Bitte um Spenden – bleiben.

Schlechtes Start-Jahr

„Ehrlich gesagt hätte ich mir ein anderes Jahr für den Start der Eintrittspflicht gewünscht, doch konnte ich es nicht mehr aufhalten“, sagt der Domkantor. Den Zwang, Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu senken, gibt es schon seit Jahren am Dom. Immer mal wieder waren Eintrittsgelder diskutiert worden, doch letztlich sind sie immer wieder zurückgeschreckt. Diesmal nicht – fürderhin werden also feste Preise für Konzertbesuche erhoben, ebenso kostet bekanntlich ab diesem Jahr auch der Besuch des Dommuseums Geld.

Warum Besucher wegbleiben

Ein Verschieben ins nächste Jahr hätte sich Fladerer-Armbrecht aus einem bestimmten Grund gewünscht: Bleiben Besucher weg, ist schwer zu ergründen, ob die Eintrittspreise sie abschrecken oder die noch immer andauernde Pandemie und die damit einhergehenden Regeln.

Preise ab zwölf Euro

Künftig werden Regel-Preise von meist 12, manchmal 15 oder 20 Euro verlangt. „Bisher hatten wir einen recht guten Spendenschnitt von sechs bis sieben Euro je Besucher. Manche gaben viel mehr, andere weniger. Jetzt kommen noch die Kosten für das Ticketing und die Einlasskontrolle dazu.“ Man müsse sehen, ob die Rechnung auch dann noch aufgeht, wenn statt durchschnittlich 100 nur noch 60 Zuhörer zum Orgelkonzert kommen.

Einknicken ausgeschlossen

Nun sei die Entscheidung aber getroffen, am Dom habe man sich gegenseitig versichert, dass man nicht schnell wieder „einknicken“, vielmehr einen langen Atem behalten werde. Gleichwohl werde es auch einige Veranstaltungen geben, die kostenfrei angeboten werden, „wir wollen auch Kultur für Menschen bieten, die wirklich keinen Eintritt zahlen können“.

Zum Gottesdienst erklärt

Gemeinsam mit der Musikerin und Sängerin Angela Brandigi habe er beispielsweise auch überlegt, was ist Konzert und was lässt sich als musikalische Abendandacht verpacken, so könne man etwa die Adventsmusiken mit einem Gottesdienstcharakter verpacken. Kostenfrei bleibt auch das traditionelle Silvesterkonzert, das wolle man den Menschen nicht wegnehmen.

Schüler musizieren umsonst

Ebenfalls kein Eintritt erhoben wird zum Prüfungs- und Debütkonzert der Studenten Caspar Wein und Daniel Seeger. Beide sind den regelmäßigen Dommusik-Gängern nicht unbekannt. Wein hatte Fladerer-Armbrecht während dessen Elternzeit ein Jahr lang vertreten, Seeger hat Gottesdienste begleitet sowie Konzerte des Berliner Staats- und Domchors in Brandenburg an der Havel. Selbstverständlich werde auch zum Konzert der Klassen des Domgymnasiums kein Eintritt verlangt.

Goldberg-Variationen zum Start

Richtig losgehen soll es nun mit der Dommusik in diesem Jahr am 16. Juni mit „Wie es euch gefällt...“ – Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen II für zwei Bassgamben. Karten gibt es telefonisch und online bei der Agentur Papagena sowie an der Abendkasse zu erwerben.

„Neustart Kultur“

Fladerer-Armbrecht erhebt in diesem Jahr auch den Anspruch auf einen „Neustart Kultur“. Der manifestiert sich in neuen Reihen wie „Organistinnen“, in der nur Frauen auf dem Wagner-Instrument spielen. Der Domkantor selbst wird bis Silvester 2023 in 18 Andachten und Konzerten Johann-Sebastian Bachs gesamtes Orgelwerk zu Gehör bringen, wird dafür auch einige wenige Male in die Innenstadtkirchen ausweichen, weil das betagte Dom-Instrument nicht alles kann. 2021 ist schließlich auch das internationale Jahr der Orgeln und 2023 feiert die Wagner-Orgel 300. Geburtstag.

Besondere Kammermusik

In der Kategorie Kammermusik gibt es eine besondere Reihe „Beste Räume – beste Musik“, in der einzelne Konzerte an unterschiedlichen Orten im Dom zu hören sein werden, um den außergewöhnlichen Klangraum des Kirchenbaus erfahrbar zu machen.

Im Programm sind auch außergewöhnliche Veranstaltungen wie der Chansonabend „Frauen sind keine Engel“ mit M’ADAM Berlin. Dahinter steckt der Museumspädagoge vom Dom Michael Adam, der in eine ganz neue Rolle schlüpft.

Das komplette Konzertprogramm ist zu finden unter www.dom-brandenburg.de.

Von André Wirsing