Für die Liebe: Bei „Zuhause in Branne“ entstehen Geschenke zum Valentinstag

Brandenburg/H

Für viele Brandenburger ist der Valentinstag der Tag der Liebe. Paare die noch kein Geschenk haben, müssen aber nicht verzweifeln. Für sie startet in den Räumen der Initiative „Zuhause in Branne“ das Last-Minute-Basteln.

Zur Galerie Ehrenamtler der Initiative „Zuhause in Branne“ basteln zum Valentinstag Geschenke. Die MAZ zeigt vorab einen Blick hinter die Kulissen.

Brandenburger gestalten Geschenke für Liebende

Hier entstehen in Minuten neue Sterne, Bilder und persönlicher Schmuck. Nancy Petsch und Biggi Lorenz gestalten mit ihren Gästen in der Jacobstraße Überraschungen. Die Brandenburgerinnen nehmen zunächst eine Baumscheibe und holen dann eine Heißklebepistole. Anschließend greift sich das Duo Epoxidharz, legt die Objekte in Silikonformen, rührt das Gießharz an und gestaltet das Design. Nach wenigen Minuten haben die beiden Frauen Herzen, Anhänger, Dekorosen und Liebesbotschaften entworfen.

Sie betonen, dass es am Valentinstag nicht auf teure Geschenke ankommt. „Am Tag der Liebenden ist die Botschaft wichtig. Alles sollte von Herzen kommen und eine kleine Freude bereiten. Das Zeichen der Liebe ist wichtiger als der materielle Wert“, sagt Nancy Petsch der MAZ. Sie designt einen Metallring mit Lichterkette, verarbeitet Holz zu sogenannten Blumenherzen und hat ein Frühstücksbrett mit der Aufschrift „Herzmensch“ entworfen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mut zu neuen Ideen

Das Last-Minute-Basteln soll Besucher anlocken, die nicht so kreativ sind. Jeder, der Ideen für ein Geschenk hat, darf vorbeikommen und ein ausgedrucktes Bild mitbringen. Kinder können auf diese Weise eine Liebesbotschaft für ihre Eltern und Großeltern erstellen. Bei „Zuhause in Branne“ ist jede Ehrenamtlerin eine Expertin in ihrem Themengebiet. Während Nancy Petsch bastelt, näht Melanie Schütz und Biggi Lorenz filzt. Dafür nimmt sie Filzwolle, greift zur Nadel und sticht mehrmals hinein. Sie bringt die Wolle so lange in Form, bis ein Herz entsteht.

„Bei uns entstehen in zehn bis fünfzehn Minuten Geschenke für den Valentinstag, die von Herzen kommen. Man muss nur den Mut haben, es zu versuchen. Vielleicht hilft das ja der Liebe“, sagt Nancy Petsch.

Am Sonntag, 13. Februar, startet das Last-Minute-Basteln zum Valentinstag. Gäste können von 15 bis 17 Uhr dabei sein, aber auch noch am 14. Februar von 9 bis 13 Uhr Geschenke holen. Telefonische Anmeldungen unter 01741924838 sind erwünscht, aber keine Pflicht.

Von André Großmann