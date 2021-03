Für die Liebe: Brandenburger starten ersten Brautmodenverleih für Bedürftige

Brandenburg/H

Liebe kennt für Nancy Petsch und Claudia Kühn keine Grenzen. „Gefühle hängen nicht vom Geldbeutel ab. Gemeinsame Momente sind wichtiger, denn das Leben kann so schnell vorbei sein. Paare sollten zusammenhalten und wenn sie heiraten wollen, unterstützen wir sie mit einem kostenlosen Brautkleid oder Anzug“, sagen die Ehrenamtlerinnen.

Hilfe auf 51 Quadratmetern

Sie starten in der Carl-Reichstein-Straße 8 den ersten Brautmodenverleih für Bedürftige in Brandenburg an der Havel. Auf drei Räumen und 51 Quadratmetern finden Besucher Kleider, Anzüge, Hemden, Schuhe und Tischdeko, das Sortiment stammt aus Spenden.

„Wir sind für alle da, die sich keine teure Hochzeit leisten können. Jeder Mensch hat es verdient, an diesem Tag glücklich zu sein“, sagt Nancy Petsch. Bislang war noch kein Brandenburger beim Verleih, die ersten Anfragen gehen aber ein.

Ausleihe mit Kaution

Doch wie funktioniert das? Die Ausleihe der Festkleidung ist kostenlos, wenn sie unbeschädigt zurückkommt. Besucher müssen aber eine Kaution in Höhe von 5 bis 100 Euro bezahlen. Bei Mängeln nehmen die Planer Gebühren für Reinigungskosten.

Interessenten müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen und ihren Bescheid zum Arbeitslosengeld 2 oder den Familienpass vorweisen. Vermieter und Rechtsanwalt Enrico Triebel hilft den Ehrenamtlern, indem er den Großteil der Miete für „Team Kleiderursels Brautzimmer“ übernimmt.

Erinnerung an Nothochzeit

Die Notwendigkeit des Projekts wurde Nancy Petsch bei der Hochzeit von Marie-Claire Palent und Marco Haase klar. Das Paar heiratete im Januar 2020 trotz schwerer Krebserkrankung des Bräutigams. Das Schicksal der Brandenburger bewegte die Stadt, das Paar erfüllte sich noch den Traum von einer Hochzeitsreise an die Ostsee.

Nancy Petsch denkt bis heute an die Nothochzeit und weiß, dass die Zeit für eine Trauung manchmal knapp ist. In der Carl-Reichstein-Straße 8 füllen sich aktuell die Räume mit Sakkos und Schuhen.

Ausbau des Herrensalons

Claudia Kühn und Nancy Petsch betonen, dass sie keine Konkurrenz für Unternehmen wie „Brautmoden Jahn“ sind. „Wir unterstützen einfach nur die Liebe. Niemand muss in Jeans heiraten und jeder sollte sich wohlfühlen“, sagt die 41-Jährige.

Sie engagieren sich weiter vorrangig für die soziale Initiative „Kleiderursel“, doch der Brautmodenverleih ist ihr wahr gewordenes Herzensprojekt. Die Brandenburgerinnen unterstützen nicht nur Paare, sondern auch Familien, die sich keine Garderobe für die Jugendweihe oder Einschulung leisten können.

Nancy Petsch läuft durch die Räume, sieht sich das neue Brautzimmer an, braucht für das Projekt noch Kleider, Zubehör und einen Spiegel. Im nächsten Monat bauen Ehrenamtler des „Team Kleiderursel“ den Herrensalon aus. Aktuell dürfen Heiratswillige den Brautmodenverleih mit bis zu zwei Begleitpersonen besuchen.

Ein Teil der Kleider stammt auch von geschiedenen Paaren. „Wenn man wenig Geld hat, ist Liebe keine Frage des Aberglaubens. Vielleicht bringen die bereits getragenen Kleider den Paaren ja diesmal mehr Glück“, sagt Nancy Petsch.

Der Brautmodenverleih für Bedürftige öffnet nach Terminvereinbarung. Infos unter 0174-19 24 838 oder online auf www.brautkleidspenden.de

