Brandenburg an der Havel - „Wir sind die Umweltpolizei“: Schüler räumen auf in Brandenburg an der Havel

Der Dreck muss weg: Schüler aus der Brandenburger Fontaneschule räumen in der Stadt auf. Sie sammeln Müll aus Grünanlagen und entsorgen ihn dort, wo er hingehört. Dabei gibt es viel zu tun.