Fußball-EM 2020: Brandenburger starten Turnier mit Lego-Figuren

Das Coronavirus stoppt den Fußball, doch der Traum von der EM 2020 lebt. Die Brandenburger Christian Heise und Marius Krohn starten ein Turnier mit Lego-Figuren und neuen Regeln. Das erste Spiel beginnt am 12. Juni, dann treten die Teams von Italien und der Türkei gegeneinander an.

EM-Chef Marius Krohn testet die Bedingungen vor dem Start des Turniers. Quelle: privat

Teams mit neun Toren gewinnen

Bei der EM setzen Spieler auf die Offensive, denn das erste Team mit neun Toren gewinnt. Jede Mannschaft besteht aus einem Stammspieler und drei Reservisten auf der Bank.

„Wir wollen die Menschen durch die EM mit den Lego-Figuren zusammenbringen und Ihnen ein Lächeln in schwierigen Zeiten bescheren. Fußball ist doch die schönste Nebensache der Welt, mit all seinen Emotionen und Überraschungen. Und Humor hat in einer Krise noch niemandem geschadet“, sagt Christian Heise.

Kontrollen im Stadion

Bis zu 100 Lego-Fans bejubeln ihre Teams in den Stadien. EM-Chef Marius Krohn versichert, dass die Zuschauer den Mindestabstand von zwei Noppen einhalten und kündigt verschärfte Kontrollen an. Dabei denkt er auch an einen Bußgeldkatalog für Sünder.

„Wir werden genau hinsehen. Die Spieler desinfizieren sich nach jeder Partie mit einem Feuchttuch. Unsere Mitarbeiter messen dann bei den Fußballern die Körpertemperatur und prüfen, ob sie Fieber haben und gesund sind. Außerdem können Fans ihre Getränke nur in verschlossenen Behältern kaufen“, sagt der 40-Jährige.

Alle Spiele in der Havelstadt

Er ist zuversichtlich, dass die Bauarbeiten für alle EM-Stadien vor dem Turnierstart beendet sind und schließt nicht aus, dass nach einem Anbau auch 150 Zuschauer die Spiele erleben. „Wir betrachten immer die aktuelle Lage und warten ab, wie sich die Ausbreitung der Corona-Pandemie ändert. Das Team kann blitzschnell reagieren“, kommentiert der Havelstädter.

So sieht ein Stadion der Lego Fußball-EM 2020 aus. Quelle: privat

Die Spiele der Lego-Fußball-EM finden anders als beim offiziellen Turnier nicht in der asiatischen Stadt Baku und elf europäischen Metropolen statt, sondern nur in Brandenburg an der Havel. Teilnehmer steuern dabei einen Fußballer auf einer Legostange und schießen den Ball vom Anstoßpunkt in Richtung des Tores.

Das Leder rollt im Brandenburger Industriemuseum, dem „Never Enough Streetstore“ in der Hauptstraße, am Salzhofufer und im offenen Atelier „Artbox“.

Andere Spielorte sind denkbar, die Planer sprechen mit mehreren Brandenburgern über ihre Ideen. „Es wäre schön, wenn auch mal ein Großvater gegen ein Kind spielt und alle Generationen dabei sein können“, sagt Skater Christian Heise.

Livestream der Partien denkbar

Die EM endet nach einem Monat am 12. Juli. Bis dahin hoffen ihre Planer auf Duelle vor menschlichen Zuschauern. „Das wäre natürlich schön. Die Gesundheit steht im Vordergrund, deshalb sind Geisterspiele natürlich eine Option. Wir haben an alle Alternativen gedacht“, kommentiert der Brandenburger.

Videobeweis ist „unverzichtbar“

Zusammenfassungen der Partien sind auf Facebook, Instagram und Youtube abrufbar und eine Übertragung per Livestream geplant. Die Planer des Turniers suchen noch Unterstützer und einen Moderator, der die Partien kommentiert. Einen Videobeweis halten die EM-Chefs für unverzichtbar.

„Auf diesem Niveau darf es schließlich keine Fehlentscheidungen geben“, sagt Christian Heise. Doch wer ist sein Geheimfavorit auf den Titel? „Das italienische Team. Sie haben einfach Sympathie verdient und sind für mich schon jetzt der Sieger der Herzen“, kommentiert der 39-Jährige. Marius Krohn jubelt eher dem deutschen Team zu und fragt sich, wer am Ende mit dem Lego-Pokal feiert.

Vorhersagen hält der Leiter des Industriemuseums für unmöglich. „Der Fitnessstand der Spieler ist momentan einfach unberechenbar. Ich weiß nicht, wie hart jeder in den letzten Tagen zu Hause trainiert hat. Lassen wir uns also alle überraschen“, sagt der Brandenburger.

Corona-Fall würde die EM stoppen

Ihm und Christian Heise ist die „gute Stimmung in schwierigen Zeiten“ wichtig. Das Duo hat schon Erfahrungen mit einem internationalen Turnier und holte 2019 die Freestyle-Skateboarding-EM in die Havelstadt. Beide Planer betonen, dass die Gesundheit aller Teilnehmer im Vordergrund steht. Bei einem Corona-Fall würde die EM sofort pausieren.

„Jetzt merke ich erst richtig, wie sehr mir der Sport im Alltag fehlt. Ich hoffe, dass die Brandenburger alle gesund bleiben und nach der Krise ihre lokalen Vereine unterstützen. Wir starten das Turnier, weil es für uns ein Schritt zurück in Richtung Normalität ist“, sagt Christian Heise und lächelt.

Brandenburger, die Christian Heise und Marius Krohn bei ihren Plänen zur Lego-Fußball-EM 2020 unterstützen wollen, senden eine Mail an info@nesk8-shop.de

Von André Großmann