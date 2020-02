Fußgänger und SUV-Fahrer werden ganz böse aufeinander

Brandenburg/H

Als er am Donnerstagvormittag die Kurstraße überquerte, fiel einem 39 Jahre alten Fußgänger ein VW auf, der sich näherte. Offenbar fuhr der 61 Jahre alte Mann am SUV-Steuer zügig an die Einmündung zur Steinstraße heran.

„Dadurch fühlte sich der Fußgänger offenbar persönlich gegängelt und stellte den Fahrer des VW zur Rede“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. Die beiden Männer gerieten in einen Streit, den der VW-Fahrer offenbar mit seinem Mobiltelefon dokumentierte.

Der Fußgänger konterte, indem er die Situation seinerseits mit dem eigenen Mobiltelefon ebenfalls filmte. Die Sache schaukelte sich hoch, so die Polizei.

Kripo sichert die Videoszenen

Der Fußgänger berichtet, sein Kontrahent im Straßenverkehr hätte versucht, ihm das Mobiltelefon zu entreißen und und ihn dabei an der Hand verletzt.

Der Fußgänger stellte sich daraufhin vor den SUV, um den Mann am Steuer an der Weiterfahrt zu hindern und die Polizei zu verständigen. Daraufhin soll der VW-Fahrer mehrfach angefahren und dabei gegen das Bein des 39-Jährigen gestoßen sein.

Die Beamten entschärften die Situation wenig später und nahmen mehrere wechselseitige Strafanzeigen auf. Die gefilmten Videoszenen wurden gesichert und an die Kriminalpolizei übergeben.

Von MAZ