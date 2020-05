Die Chefin

Brandenburg/H

Das Büro mit den bodentiefen Fenstern am höchsten Punkt des am Marienberg gelegenen Städtischen Klinikums Brandenburg (SKB) gleicht einem Feldherrenhügel. Von hier sieht die Geschäftsführerin Gabriele Wolter (Jg. 1961) erstaunlich gut gelaunt über die Vielzahl ineinander verschachtelter Gebäude hinweg. Dieses Sammelsurium aus um 1900 errichteten Altbauten, daran angebauten neuen Klinikgebäuden und Bettenhäusern.

Die Morgenlage von Gabriele Wolter (M.), mit dem engsten Führungsteam. Quelle: Benno Rougk

Anzeige

Es ist still im elegant und funktional eingerichteten Büro. Auch der Klinikkomplex, der dort wie ein menschlicher Organismus mit einer Vielzahl an Organen – hier Kliniken und Institute – vor ihr liegt, scheint ruhig. Wenige Menschen sind zu sehen. Die, die unterwegs sind, tragen Klinikkleidung und Maske. Die gewöhnlich auf freundlich getrimmte Atmosphäre ist einer gespenstischen Ruhe gewichen.

Weitere MAZ+ Artikel

Effektivität bestimmt das Handeln. Die Masken verbergen das Lächeln, Platz für Pausen oder private Gespräche bleibt nicht. Die Krankheit Covid-19 hat die Klinik im Griff, beherrscht jedes Tun, fast jede Entscheidung. „Noch ist kein Brandenburger aus unserer Stadt hier gestorben“, sagt Gabriele Wolter, Mitte dieser Woche.

Neun Covid-19-Opfer hat das Haus schon registriert, die Toten kamen aus dem Umland, vorrangig aus Werder, wo das Virus in zwei Heime eingedrungen ist.

Chefarzt Oliver Ritter (r.) und Klinikumschefin Gabriele Wolter (M.) begrüßten vor wenigen Wochen Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher zur Übergabe der neuen internistischen Intensivstation im Brandenburger Klinikum. Quelle: Rüdiger Böhme

Das SKB ist ein Haus der Schwerpunktversorgung, und neben dem geschlossenen Ernst-von-Bergmann-Klinikum (EvB) in Potsdam das zweitgrößte weit und breit. Zusammen mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) versorgt es jedes Jahr rund 26 000 stationäre und 48 000 ambulante Patienten in 15 Fachabteilungen. In interdisziplinären Teams arbeiten mit den Schwestern- und Pflegeschülern und dem technischen Personal dort fast 2000 Mitarbeiter.

Das klappt in normalen Zeiten gut. Aber was ist normal, wenn ein Virus die Weltwirtschaft lahm legt und die Gesundheitsversorgung in Kliniken wie Bergamo, Potsdam oder New York an den Rand der Leistungsfähigkeit führt? 230 von 474 Betten standen Anfang April in Erwartung der Pandemie in Brandenburg an der Havel leer. Seit das EvB nach dem Covid-Einbruch vom Netz genommen wurde, füllen sich die Betten rasant. Mit Notfällen aller Art, die auch im Potsdamer St.-Josef-Krankenhaus nicht mehr versorgt werden können.

Alltag am Schreibtisch auf dem „Feldherrenhügel“ über dem Klinikum, das sich an den Marienberg schmiegt. Quelle: Benno Rougk

Da jeder Notfall ein unerkannter Covid-19-Patient sein kann, ist die Einzelbelegung Pflicht, der Aufwand für Ärzte, Schwestern und Pfleger bei der Hygiene steigt ins schwer Beherrschbare. „Allein das Umkitteln, also das an- und ausziehen der Schutzkleidung dauert jeweils viele Minuten, wenn man nur das Zimmer wechselt“, sagt Gabriele Wolter, und: „Natürlich haben unsere Leute Angst und sind verunsichert. Aber sie machen das gut hier. Ich bin stolz.“

Der Krankenstand liegt bei 13 Prozent und damit bei gut einem Drittel der Stadtverwaltung.

Zusammen mit ihrem Führungsteam, den ärztlichen Direktoren Roland Becker und Matthias Sprenger sowie der Pflegedirektorin Susanne Lenz und dem Personalchef Bert Stresow sowie ihrer langjährigen Sekretärin Ramona Baruth steuert Wolter, die intern stets nur „die Chefin“ heißt, durch schwere Tage.

Immer mehr Notfälle kommen aus Potsdam

Die Probleme: Beatmungsgeräte fehlen ebenso wie Betten und Personal. Immer neue Patienten kommen als Notfälle aus Potsdam nach Brandenburg an der Havel. Weil niemand weiß, ob sie das Virus in sich tragen, müssen mehrere Klinik-Bereiche nebeneinander, aber berührungslos arbeiten. Erst wenn nach mehreren negativen Abstrichen der Patient als covid-frei gilt, kommt er vom grauen in den weißen Bereich.

Von den zehn Operationssälen sind nur fünf für Operationen zugänglich. Da die Narkose-Geräte auch als Beatmungstationen taugen, stehen sie derzeit als Sicherheit oder als Covid-Intensivstation zur Verfügung. Die Folgen sind dramatisch: Geplante Operationen kranker Menschen finden quasi nicht mehr statt. Dadurch werden die Kranken kranker.

Angespannte Stimmung

Das wird deutlich, als sich Wolter mit den Chefärzten und Institutsleitern trifft. Gut 20 Chefärzte, Laborleiter und Institutschefs haben sich maskiert im eher kleinen Konferenzraum auf dem Dach der Klinik getroffen. Die Stimmung ist angespannt.

Die Ärzte fürchten um die Gesundheit ihrer Patienten. Operationen werden wegen fehlender OP-Zeiten immer wieder verschoben, obschon die zugänglichen bis in die Nacht genutzt werden. Über Geld will derzeit niemand reden, finanziell ist die Krise ein Desaster. Aber über Kollateral-Schäden, wie ein Chefarzt es nennt.

Seine These: „Non-Covid-Patienten sterben wegen Covid“. In der männerdominierten Chefarztrunde ist die weißhaarige, perfekt frisierte Gabriele Wolter der Mittelpunkt. Obschon sie kaum redet, meist zuhört und auf dem IPad mit einem Stift Notizen macht, führt gefühlt sie – eingerahmt von Becker und Sprenger – die Runde. Jeden dort versammelten Chefarzt hat Wolter eingestellt. Ein „handverlesenes Team“, wie sie sagt, mit dem man die Philosophie der Klinik lebe.

Erfolge trotz Schwierigkeiten

Flache Hierarchien und gemeinsame Entscheidungen seien ihr wichtig. Daran, dass die Attitüde des herrischen Chefarztes, bei dem das Personal aufspringt, bei ihr Ablehnung erzeugt, lässt sie keinen Zweifel.

In der Runde erzählt sie von Schwierigkeiten, aber auch Erfolgen. Von Gesprächen mit Oberbürgermeister Steffen Scheller und dem Gesundheitsministerium, von zugesagter Unterstützungen bei der Beschaffung von Beatmungsgeräten, um die OP-Säle wieder an den Start zu bekommen und von der Solidarität des unter ihrer Leitung gegründeten Klinikverbundes der Region. Die Idee dahinter: In die Kliniken im Umland werden Patienten verlegt, die „anbehandelt und stabil“ sind, damit Platz für Notfälle geschaffen wird. Das klappt teilweise gut. „In der Krise ist die Solidarität zwischen Kliniken gewachsen, die vorher in Konkurrenz standen.“

Verbund der Kliniken funktioniert

Die Havellandkliniken in Nauen und Rathenow gehören ebenso zu den Gelobten wie die Klinik in Treuenbrietzen oder Asklepius und die Vamed-Klinik in Hohenstücken. Letztere hat kurz zuvor signalisiert, zehn Patienten sofort zu übernehmen, 20 weitere später. Es gibt auch andere: Eine nahe gelegene Klinik hat 40 leere Beeten gemeldet, die verfügbar seien, will aber nur zwei Patienten aufnehmen. „Das ist unsolidarisch“, sagt Wolter. Man sieht ihr an, dass sie anderes sagen will.

Für jedes leere Bett zahlt der Bund in der Krise pro Nacht 560 Euro. Für einen Covid-19-Patienten kann das Krankenhaus nach gut zehn Tagen nur 2300 Euro abrechnen. Viel Geld und keine Patienten versus wenig Geld und eine hohe Belastung – „das wird auf Dauer nicht mehr aufgehen.“ Das gesamte System der Krankenhausfinanzierung muss auf den Prüfstand,“ sagt die Betriebswirtin. Es gehe nicht, dass Krankenhäuser nicht nach Kostendeckungsprinzipien finanziert würden.

Traumberuf Ärztin

Mit Geld kennt sich Wolter aus. Nicht allein, weil sie weit über 200 Millionen Euro in den letzten Jahren am Klinikum verbaut hat und genau weiß, was 2000 Mitarbeiter, eine gute Ausstattung und der laufende Betrieb kosten. Der Geschichte ihres Wissens ging eine ihrer größten privaten Niederlagen voraus. „Ich wollte schon immer Ärztin werden. Anästhesistin.“ Sechs Semester Medizin hatte sie Anfang der 1980er-Jahre schon in Berlin studiert, dann kam der erste Sohn, der lange nicht krippenfähig war.

Er blieb bei ihrer Mutter im Brandenburger Ortsteil Mahlenzien, wo auch Gabriele Wolter heute mit ihrem Mann, einem großen Hund und einem großen Garten lebt. Die Trennung vom Kind und zwei verhauene Prüfungen ließen sie pausieren und als Hilfsschwester im Klinikum starten. Ihr Talent, gut mit Menschen umzugehen, wurde schnell erkannt. Ein neues Studium in Betriebswirtschaftslehre nach einem Job in der Krankenhausverwaltung in Aussicht gestellt.

Sie hat lange überlegt und dann doch die 700 DDR-Mark als Schwester gegen die 360 Ostmark in der Verwaltung getauscht. „Ich habe sehr lange an der Entscheidung geknabbert, der Medizin den Rücken zu kehren“, verrät sie. 1986 beginnt ihr BWL-Studium, 1989 ein Jahr vor dem Abschluss „kann ich fast alles Gelernte über den Haufen werfen.“

Der Weg an die Klinikspitze

Mit der Wende stürzt sie sich in die neue, bundesdeutsche Materie und schreibt zum Thema Personalkostenberechnung ihre Diplomarbeit.

Danach wird sie Personalchefin im SKB bevor die alte Geschäftsführerin wegen deren Stasiakte fliegt. Gesucht wird 1991 ein erfahrener Jurist aus dem Westen. Es bewerben sich viele. Die wollen mindestens 150 000 DM Jahresgehalt. Das gefällt Oberbürgermeister Helmut Schliesing nicht. Das ist mehr als er bekommt. Schliesing setzt die Bewerberin aus Brandenburg an der Havel im Hauptausschuss durch. Sie wird Ende 1992 Verwaltungsleiterin und im September 1993 zur Geschäftsführerin berufen.

Seither hat das Klinikum gute und auch weniger gute Tage gesehen. Der Kampf gegen die Privatisierung, ums Geld, um Personal und um Betten, um neue Kliniken, die Medizinische Hochschule – Konflikte gab es immer. Ihre größten Erfolge? Das seien die großen Klinik-Neubauten und der organisatorische Umbau des Klinikums gewesen. Auch die erfolgreiche Gründung der MHB und der sich daraus ergebenden medizinischen Möglichkeiten gehöre dazu. Nicht vergessen wolle sie den kollegialen Stil, den man heute pflege. Ihre Niederlagen: „Dass es uns nicht gelang, die Landesklinik zu übernehmen. Auch wenn Asklepios jetzt ein guter Partner ist. Das hätten wir im Verbund auch gekonnt.“

Die Entscheidung, auf engstem Raum der Klinik am Marienberg zu bleiben, fiel vor ihrer Zeit. Ideal ist die Hanglage nicht. „Und auch die Privatisierung des Labors war ein Fehler.“ Der aber habe korrigiert werden können, „aber erst nachdem unser Labor unter einem Konzern zur Automatenbude verkam und wir die wieder rauswarfen.“

Die richtigen Töne treffen

Auch wenn es der Personalrat, der seit vielen Jahren unvermindert mit Wolter im Clinch liegt, womöglich anders sieht: Das Gros der Mitarbeiter und die gesamte Führungsriege stehen wie ein Mann hinter Wolter, von der man im privaten Umgang ob ihres bescheidenen Auftretens kaum glauben würde, welch riesige Struktur sie führt.

Roland Becker, Chefarzt und ärztlicher Direktor, lässt nichts auf „die Chefin“ kommen. Er betont ihre „positive Art und Weise Probleme und Konflikte zu lösen“ ohne dass das zu Grabenkämpfen führe. „Auch ein Nein von ihr ist klar und muss dann nicht mehr diskutiert werden. Der Ton bleibt dabei aber immer gut. Und sie vertraut uns als Ärzten.“ Jedem, der Gabriele Wolter längere Zeit begleitet, fällt auf: Sie findet für jeden Gesprächspartner den richtigen Ton. Der kann auch mal ruppiger sein, ein andermal sehr privat und durchaus vertraut. Er ist nie anbiedernd aber zielorientiert – auch wenn dazu nur gehört, MHB-Professoren mit edlen Pralinen milde zu stimmen.

Zwischen Gesprächen über neue Verlegungen, den Umbau der Pathologie oder Personalien an der MHB, platzen häufig Telefonate mit Scheller, den Ministerien oder anderen Gesprächspartnern, deren Themen-Fäden sie den ganzen Tag über in den Händen hält.

Bodenständigkeit als gute Grundlage

Wenn der Tag gegen 19 Uhr im Büro endet, fährt sie zurück nach Mahlenzien, holt den Hund, wässert den Garten, macht Essen für ihre Männer. Ein Sohn wohnt in Kirchmöser und ist wie der Vater Ingenieur, der andere Jurist und in der Welt unterwegs. Als Entspannung genügen etwas Sport und der Blick in den Fernseher: „Aber fragen Sie nicht, was ich gesehen habe. Weiß ich nicht mehr.“ Familie und das dörfliche Mahlenzien sind die Garanten für die Bodenständigkeit der 58-Jährigen. Und die Fähigkeit, über sich zu lachen. Am Abend zuvor hat der Hund die zehn gebratenen Eier mit Schnittlauch aus der Pfanne gefressen. Für ihre Männer gab es Salat, das Lachen fiel unterschiedlich laut aus, der Hund hat gewedelt. Gabi Wolter lacht laut.

Wieder geht sich ein Tag zur Neige. Zehn Covid-Tote stehen jetzt insgesamt in der Bilanz.

Wolter sitzt über ihrem Rechner, hinter sich ein großes Bild. Eine Federzeichnung auf weißem Aluminium. Es soll eine Wiese sein. Sie sieht dort statt dessen einen Weg, der über eine Düne zum Meer führt. Einen Weg den sie gerne und immer weiter geht. Auch in einer Krise, die „sich nicht anfühlen soll, wie eine Krise. Wenn wir nicht unseren Weg gehen, dann kommen wir ja nicht weiter. Und deshalb muss man ruhig bleiben und immer mal lachen!“

Von Benno Rougk