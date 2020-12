Brandenburg/Havel

Nur Kartoffelsalat und Würstchen sind beliebter: An den Weihnachtsfeiertagen wollen dem Statista Global Consumer Survey 2020 zufolge 27 Prozent der Deutschen Entenbraten auf den Tisch bringen. Bei jedem Fünften soll es an einem der drei Feiertage Gänsebraten geben. Angesichts geschlossener Restaurants eine Herausforderung: Einen großen Geflügelbraten zuzubereiten, ist keine unaufwendige Angelegenheit. Und benötigt Zeit. Viel Zeit. Bis zu 14 Stunden soll eine Gans so machen Rezepten zufolge bei niedrigen Temperaturen im Ofen vor sich hin schmoren. Und selbst wer auf diesen aufwendigen Gar-Marathon verzichten will, sollte mit nicht weniger als vier Stunden reiner Ofenzeit rechnen. Dazu kommt die Vorbereitung der Füllung, das Kochen der Beilagen und, nicht zu vergessen, das Tranchieren. Für alle, die nicht ohnehin gerne viel Zeit in der Küche verbringen, artet die Zubereitung der Weihnachtsgans schnell in Stress aus. Stress, den sich die Brandenburger glücklicherweise auch im Corona-Winter 2020 sparen können. Denn so manches Restaurant in der Region bietet trotz geschlossener Türen fertig zubereitete Gansmenüs to go an. In der Brandenburger Theaterklause setzt René Kolldehoff etwa auf ein klassisches Gansrezept mit Apfel- und Orangenfüllung zum Abholen. Und auf den passenden Rotwein als Beilage.

René Kolldehoff koch seit 15 Jahren in der Theaterklause

Ohne Gans ist Weihnachten nicht Weihnachten, findet Gastronom René Kolldehoff, der seit rund 15 Jahren die Theaterklause in der Brandenburger Grabenstraße führt. Und in diesem Jahr an Heiligabend auch privat einen krossen Vogel auf den Tisch bringen will. Schließlich sei es das erste Mal seit vielen Jahren, dass er Zeit habe, Weihnachten zu feiern. Wenn auch aus eher unschönen Gründen. Obwohl sein Restaurant für Gäste geschlossen bleiben muss, soll es aber an den Feiertagen zumindest in der Küche hoch her gehen. Die zwei in der Theaterklause angestellten Köche plus Lehrling schmeißen den Ofen an. Auf die Karte für den Heiligabend und für den 25. und 26. Dezember hat der Gastronom Gans- oder Entenbraten mit Rotkohl, Grünkohl und Kartoffelklößen gesetzt. Der fertig zubereitete Festtagsbraten kann auf Vorbestellung abgeholt oder geliefert werden. Dazu gibt es Tiramisu.

Anzeige

Die Idee der Gans to go ist natürlich auch ein wenig aus der Not geboren. „Was sollen wir sonst machen im Moment?“, fragt Kolldehoff. „Die Leute können Weihnachten nicht im Restaurant feiern, wie sie es sonst machen. Und dann bieten wir die Möglichkeit, dass sie es wenigstens zuhause in der Qualität vom Restaurant machen können.“ Nicht nur für weniger Kochbegabte eine Möglichkeit in diesem Jahr auf einfachem Weg an eine Weihnachtsgans zu kommen. „Für uns ist es nicht so viel Arbeit, für uns ist es Routine“, sagt Kolldehoff, der auch an Silvester auf to-go-Bewirtung setzen will, mit Fingerfood wie zum Beispiel Enten-Burger. „Die Gans ist fertig, wenn du sie abholst. Du musst sie nur noch auf den Tisch bringen und essen.“ Zum Geflügel will er einen kräftigen Rotwein auswählen.

Bestellt werden soll im Voraus

Ausgegeben wird der Gänse- oder Entenbraten mit Sauce im Warmhaltebehälter, den die Kunden nach den Feiertagen wieder zurückbringen sollen. Klöße und Gemüse liegen anbei. Bestellt werden soll im Voraus, so Kolldehoff. Schließlich wolle man nicht auf dem Geflügel sitzen bleiben. Wer spontan Lust auf Gänsebraten bekommt, oder den eigenen Zubereitungsversuch in den Sand gesetzt hat, kann sein Glück aber auch spontan versuchen. „Schnell anrufen oder eine E-Mail schreiben, dann schauen wir, ob es noch klappt und hoffen, dass die letzte Gans noch da ist“, sagt der Brandenburger Gastronom. Bereits Mitte Dezember habe er über 250 Bestellungen für die Feiertage aufgenommen, knapp die Hälfte davon Gänse- oder Entenbraten. „Wir werden nicht viel übrighaben.“

Gänsebraten to go für die Feiertage bieten auch weitere Restaurants in der Region an. Das Zickengang in Golzow hat etwa am 25. und 26. Dezember Gänsekäule in Orangen Grand Marnier Sauce auf der Abholkarte stehen. Klassischen Gänsebraten gefüllt mit Zwiebeln, Äpfeln und Maronen inklusive Zubereitungsanleitung zum Erwärmen gibt es im Hotel Bollmansruh. Und der Riesenportionsanbieter Redo XXL in Ketzin will polnische Hafermast-Gans oder Land-Ente inklusive extra viel Sauce und Beilage liefern.

Von Jessica Kliem