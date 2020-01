Ganz Frankreich in einem Konzertsaal

Brandenburg/H

Die Leichtigkeit des Seins kann niemand so gut zelebrieren wie die Franzosen. Das gilt auch für die Komponisten. Wie überzeugend diese Leichtigkeit klingt, das haben die Brandenburger Symphoniker beim vierten Sinfoniekonzert der Saison unter der ebenso präzisen wie einfühlsamen Leitung von Dirigent Peter Gülke überzeugend bewiesen. Es ist faszinierend zu erleben, wie Orchester und Dirigent sich gegenseitig bedingen und zu einem fantastischen Klangkörper verschmelzen.

Jacques Ibert war mit zwei Werken vertreten – mit der Suite Symphonique Paris und seinem Flötenkonzert – die den Musikern und der Flötensolistin Helen Dabringhaus höchste Virtuosität abforderten.

Verkehrslärm, Glockenschläge, temporeiche Pariser Hektik – das alles vermittelt lautmalerisch Iberts Suite Symphoniqe Paris. Dem Komponisten ist es wunderbar gelungen, das Flair eines typischen Pariser Morgens im Brandenburger Theater hörbar zu machen. Unterschiedliche Rhythmen und rasante Tempowechsel vermitteln die Lebendigkeit, die man in Paris mit jedem Atemzug spürt, und lassen beim Zuhören Sehnsucht aufkommen nach der temporeichen Leichtigkeit des Seins der Franzosen.

Die bereits mehrfach ausgezeichnete Flötensolistin Helen Dabringhaus verfügt genau über das hohe Maß an Virtuosität, das Iberts Flötenkonzert in drei Sätzen voraussetzt. Mit traumhafter Sicherheit lässt die junge Solistin ihre Finger über ihr Instrument tanzen und verzaubert mit ihren Flötentönen ihr Publikum, das ihr mit jubelndem Applaus dankt.

O lala Francis Poulenc… Überliefert ist, dass ihm wagnerischer Pomp ebenso ein Gräuel war wie romantische Verklärung. Beschwingt präsentiert sich seine Komposition „Les Biches“, ohne jedoch ihre französische Herkunft verleugnen zu können. Lebenslust, Begehren und Verführung lassen sich aus dieser Musik heraushören. Basierend auf einer Ballettmusik von 1923, die Serge Diaghilev geschrieben hat, beinhaltet Poulencs Musik moderne tänzerische Komponenten, wie Ragtime und Foxtrott und spielt mit Elementen des Surrealismus, der die bisherigen Seh- und Hörgewohnheiten irritieren wollte. An Poulencs Komposition fasziniert, dass sie bis heute frisch und modern wirkt.

Helen Dabringhaus in ihrer sexy Robe, die sie bei ihrem Auftritt trug, hätte genau eine dieser Biches sein können, nach denen das Werk „Les Biches“ von Francis Poulenc benannt ist. „Biche“ bezeichnet im Französischen ein weibliches Rehkitz, ein Bambi. In den 1920er-Jahren nannte man in Frankreich aber auch kokette junge Frauen Biche, die gerne flirteten.

Mit der flotten und vor Lebensfreude strotzenden Komposition „Ein Amerikaner in Paris“ von George Gershwin endete das Konzert, das die Symphoniker wieder zu einem Ohrenschmaus gemacht haben. Jubelnder Applaus.

Von Ann Brünink