Brandenburg/H

Den richtigen Verdacht hatte ein 23-jähriger Brandenburger, der am Dienstagnachmittag den Einbruch in seine Wohnung in der Gobbinstraße in der Altstadt bemerkte. Unvorsichtigerweise ließ der junge Mann vor dem Verlassen seiner Wohnung ein Fenster offen. Als er zurückkam, waren eine Spielekonsole sowie mehrere dazugehörige Spiele verschwunden.

Der Bestohlene zeigte den Diebstahl bei der Polizei an und lieferte gleich den passenden Hinweis auf einen 15-jährigen Bekannten, den er aufgrund einer Vorgeschichte verdächtigte. Die Beamten überprüften den Jugendlichen und fanden dabei nicht nur das Diebesgut, sondern auch geringe Mengen Betäubungsmittel. Gegen den 15-Jährigen wird jetzt ermittelt.

Von MAZ