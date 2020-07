Brandenburg/H

Die mutmaßliche Ursache für einen Garagenbrand am Sonnabend in der Thüringer Straße steht offenbar fest. So geht die Brandenburger Polizei davon aus, das Schweiß- und Flexarbeiten beim Einbau eines neuen Tores ursächlich für den Ausbruch des Feuers war. Womöglich war ein Funke auf in der Garage befindliches Unrat übergesprungen.

Kein Fahrzeug abgestellt

Ein Zeuge hatte am Sonnabend nach 18 Uhr die Rauchentwicklung aus der Garage bemerkt und Alarm geschlagen. Wie sich schnell herausstellte, war kein Fahrzeug abgestellt. Die Brandenburger Berufsfeuerwehr bekam das Feuer schnell unter Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass augenscheinlich nur Unrat gebrannt hatte.

Von Frank Bürstenbinder