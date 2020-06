Gartengeschichten: So bunt blüht es im Brandenburger Blumenviertel

Brandenburg/H

Es gab Zeiten, da ist man viel verreist, ging froh gelaunt ins Kino oder Theater, ins Museum oder verabredete sich zum Shoppen oder Kaffeetrinken oder, oder, oder. Doch das mikroskopisch kleine Corona-Virus hat alles verändert. Und jeder versucht auf seine Weise mit der neuen Situation zurecht zu kommen. # Wir bleiben Zuhause.

Ich bin Zuhause geblieben, habe gemalert, Möbel umgestellt, diverse Dinge aufgearbeitet und neue Pflanzen angeschafft, Blumen und Kräuter ausgesät, die jetzt auf meinem Fensterbrett wachsen.

Zur Galerie Im Grünen die Seele baumeln lassen, das Corona-Virus einfach vergessen. Andrea und Ronald Lindstedt öffnen ihre Gartentür und zeigen, dass Rasen liebesfähig ist.

Überhaupt ist die Natur gerade wundervoll und strotzt nur vor Leben und Wachsen. Und weil Natur und Gartenarbeit wie Meditation wirken und der Seele gut tun, habe ich nach Gärten, Pflanzen, besonderen Ecken in der Stadt und der Umgebung gesucht und nach Menschen, die darüber erzählen möchten.

Gefunden habe ich Andrea und Ronald Lindstedt. Sie wohnen im Narzissenweg, im Blumenviertel im Stadtteil Görden.

Familie Lindstedt kümmert sich am liebsten um ihren Garten

Andrea und Ronald Lindstedt öffnen die Tür zu ihrem Garten und man betritt sofort eine andere Welt. Corona? Beide sind entspannt und hatten mit der Aufforderung „Wir bleiben Zuhause“ keine Schwierigkeiten. „Wir verbringen die meiste Zeit im Garten und hatten nicht unbedingt den Drang rauszukommen.“ Verständlich, solch eine Oase verlässt man nur ungern.

Verschlungener Pfad zum Saunahäuschen. Quelle: Ina Schidlowski

Beide haben eine Schwäche für alte Dinge, sie fahren gerne auf Trödelmärkte oder ersteigern etwas Interessantes im Internet. Und so haben sie im Laufe der Zeit einiges zusammengetragen, das sich nun in ihre Gartenwelt integriert. Da wächst ein gelb blühendes Husarenknöpfchen aus einem antiken Eckwaschbecken, das Unterteil eines gusseisernen Ofens, „so Achtzehnhundertund….“, sagt Ronald Lindstedt, dient dem Lavendel als Heimat und das tränende Herz wohnt in einer alten Badewanne.

Das tränende Herz kommt vom Kompost

Prächtig wächst die Pflanze in die Höhe und streckt zufrieden ihre hübschen rosafarbenen Herzchen aus. „Das haben wir vom Kompost geholt“, erklärt Andrea Lindstedt und sagt dankbar: „Ich freue mich, dass es mich annimmt.“ Ein wundervoller Satz! Und ein Motto, das sich durch den ganzen Garten zieht. „Wir machen keine Wissenschaft daraus", sagen sie und sind sich beide einig. Was sich bei ihnen wohlfühlt, bleiben und wachsen möchte, ist willkommen.

Viele Kräuter gedeihen im Garten

Die vielen verschiedenen Kräuter zum Beispiel. Minze, Curry, Rosmarin, gelbe Schafgarbe oder Olivenkraut. In einem Hochbeet, von beschützenden Sträuchern umgeben und mit einem antiken Fenster im Rücken, dessen Glas angenehme Wärme spendet, muss man sich als Kräutlein ziemlich wohl fühlen.

Dem Dachwurz in der Regenrinne auf dem selbstgebauten Saunahäuschen geht's augenscheinlich ebenso. Überall gibt es etwas zu entdecken. Alte Suppenkellen oder Siebe etwa, in denen typische Steingartenstauden wachsen, Zinkeimer und -Badewannen, Terrakotta- und Steinguttöpfe, in denen die verschiedensten Pflanzen gedeihen.

Farbenpracht im ganzen Garten. Quelle: Ina Schidlowski

Alles wirkt wie zufällig entstanden. Und ein wenig ist das auch so. „Wir haben einfach drauf losgebaut", sagt Ronald Lindstedt. Früher habe es auf dem Grundstück eine Stellmacherwerkstatt gegeben. Geblieben ist davon eine seitliche Mauer zum Nachbarn. Dieses Thema haben sie aufgegriffen und die Mauer weiter um das Grundstück geführt.

Dabei haben sie auch an den Kontakt zum Nachbarn gedacht und ein Fenster eingebaut, durch das von der anderen Seite drei lustige selbstgebastelte Zapfenmännlein neugierig herüberlinsen. In eine der Mauersäulen sind Kohlmeisen eingezogen und im Diabolo (auch Teufelsstrauch oder Rote Blasenspiere genannt), der ebenfalls die schützende Mauer liebt, summen die Bienen.

Ein Fenster zum Nachbarn. Quelle: Ina Schidlowski

Man springt selbst wie eine Biene oder Hummel von Blüte zu Blüte und landet plötzlich in der sogenannten Außenküche. Das individuelle Hofpflaster, in welches hübsche Ornamentfliesen eingearbeitet sind, setzt sich im Inneren fort.

Alte Klappgartenstühle aus Metall stehen um einen großen Holztisch.Überall lassen sich liebevoll arrangierte Details entdecken, haben antike Dinge einen Platz gefunden, die diesen lichtdurchfluteten Raum urgemütlich machen. Der Blick in den Garten bleibt durch bodenlange Fenster, die teilweise offenstehen oder auch ganz herausgenommen wurden, immer frei.

Von hier lassen die Beiden gerne ihren Blick über das Grundstück schweifen. Der teppichgleiche, saftiggrüne Rasen sieht fantastisch aus. „ Loretta supra plus“, sagt Ronald Lindstedt stolz, „ich denke mal, der liebt uns einfach“.

Mit Gartenschlauch und Regentonne

Die Pflege all der Pflanzen, von Lilie bis Lavendel, Pfingstrose oder Buchsbaum übernimmt das Ehepaar gemeinsam. „Wir haben einen Gartenschlauch und eine Regentonne“, erklärt Andrea Lindstedt, „das Gießen funktioniert, ohne dass wir uns da groß absprechen“.

Verreisen ist nur im Winter möglich

Aber was ist, wenn sie mal verreisen? „Wir verreisen nur im Winter oder über das Wochenende“, sagen die beiden Gartenfreunde und dann zeigen sie noch die prachtvollen Lavendelsträucher vor dem Haus. „Bis auf zwei Drittel sollte man Lavendel nach der Blüte im Sommer zurückschneiden“, lautet ihr Tipp, „aber erst wenn keine Hummel mehr drin ist“. Da lässt sich erahnen, wie es bald summt, wenn die riesigen Duftsträucher blühen.

Ach ja, und dann war ja da noch das hässliche Corona-Virus. Das können der Schlosser in Kurzarbeit und die Verkäuferin im Einzelhandel in ihrem kleinen Paradies immer wieder sehr gut ausblenden.

Info: Haben auch Sie, liebe Leser, einen wunderschönen Garten und möchten, dass die MAZ diesen vorstellt? Dann schreiben Sie doch bitte eine kurze Mail mir ihren Kontaktdaten an brandenburg-stadt@maz-online.de

Von Ina Schidlowski