Brandenburg/H

In einer Gartenanlage auf dem Görden brannte am Freitagabend gegen 19.45 Uhr ein Bungalow. Die Laube in der Kolonie Waldfrieden in der Weberstraße brannte vollständig aus.

Nach Polizeiangaben vom Wochenende ist die Brandursache ungeklärt. Der Eigentümer des Gartenhauses war nicht zugegen, auch sonst wurde niemand verletzt.

Zur Ermittlung der Brandursache kommt die Kriminaltechnik zum Einsatz. Das Ausmaß und die Höhe des Schadens sind derzeit unbekannt.

Von MAZ