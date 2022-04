Brandenburg /H

„Wir sind begeistert, dass so viele Menschen gekommen sind“, sagt Gärtner Marko Nickel, einer der Aussteller auf dem Gartenmarkt auf dem Neustädtischen Markt. Nach einer coronabedingten Zwangspause konnte der Markt wieder unter normalen Umständen stattfinden.

Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber aus Brandenburg an der Havel und der Region nutzten den frühlingshaften Samstag, um Pflanzen für ihre Gärten und Terrassen zu besorgen. Der Markt sei ein voller Erfolg, findet auch Peggy Nickel, die Einrichtungsdeko im skandinavischen Stil „Hygge“ anbietet: „Es ist deutlich mehr los, als in den Vorjahren“, sagt sie.

Grund dafür könnten die sommerlichen Temperaturen sein. Auf dem Gartenmarkt präsentieren heimische Fachbetriebe der Garten- und Balkongestaltung eine bunte Mischung aus allem, was den Garten noch schöner macht. Vom Blumen-Klassiker bis zum Exoten stellen die Experten auch eine breite Vielfalt aus der Floristik vor.

„Wir kommen jedes Jahr zum Gartenmarkt nach Brandenburg“, sagt Elke Niggl aus Werder. Besonders freut sie sich darauf, durch die handgefertigten Keramiksachen zu stöbern. „Es hat schon Tradition, dass wir zum Abschluss ein Fischbrötchen am Stand der Fischräucherei Schwarz essen“, sagt sie.

Gartenmarkt in Brandenburg an der Havel lädt zum Schlendern ein

Was für die Besucher reines Vergnügen ist, wurde von den Standbesitzern fleißig vorbereitet. „Wir sind sehr erleichtert, dass der Gartenmarkt so gut angelaufen ist“, sagt Elisabeth Zahn. Am Vorabend baute sie mit ihrem Team den Stand auf.

„Unsere Floristen haben sich viele Gedanken darüber gemacht, ihn so zu bauen, dass er zum Schlendern einlädt“, sagt die Blumenfachfrau. Sie ist froh, dass es in den Nächten keinen Frost gab, denn die Pflanzen hat sie mit ihrem Mann aus Holland nach Brandenburg an der Havel geholt.

Brigk Münchehof: Preise bleiben fair

Brigk Münchehof vom Offenen Atelier ist einer der Aussteller, die Kunsthandwerk aus Keramik anbieten. Auch er ist zufrieden: „Ich hatte schon Sorge, dass nur wenige Menschen kommen, weil alles teurer geworden ist“, sagt er. Doch das Gegenteil ist der Fall: Der Gartenmarkt ist gut besucht. Mehr Geld will Münchehof für seine Keramik und Töpferware nicht verlangen: „Bei uns bleiben die Preise fair. Alles ist handgefertigt.“

Kakteen und Sukkulenten können anspruchsvoll sein

Mit fachkundiger Beratung gab Ekkehard Seifert den Besuchern Tipps zur Pflege von Kakteen und Sukkulenten. Die sind gar nicht so pflegeleicht, wie viele denken: „Wenn sie schön wachsen sollen, dann muss man sich schon etwas in die Materie einlesen“, so der Gartenbauer aus Potsdam. Seifert hat auch frostharte und seltene Kaktusarten im Angebot.

Sabine Bochert hat eine Mission: „Ich suche etwas ganz Bestimmtes“, sagt die Brandenburgerin, während sie ihren Blick über den Gartenmarkt schweifen lässt: „Die Rehe fressen mir aus meinem Kleingarten am Dom die Erdbeeren weg.“ Das Problem mit den gefräßigen Hirschen will sie mit hängenden Erdbeersträuchern lösen. „Dann kommen sie nicht mehr dran und es bleibt mehr für mich“, sagt Bochert und lacht. Sie ist begeistert, dass der Gartenmarkt auch besondere Pflanzen anbietet, die man selbst im Gartencenter nicht findet.

Gartenmarkt in Brandenburg an der Havel Die Gartensaison wird mit dem Gartenmarkt auf dem Neustädtischen Markt am Samstag, 23. April und Sonntag, 24. April 2022, jeweils von 10 bis 18 Uhr eingeläutet. Dort werden regionale Produkte für Heim und Garten angeboten, Hobbygärtner können sich Tipps von den Profis holen. Stände mit Töpferware, handgefertigtes Steingut und Dekorationskeramik. Essenstände wie Tibors Langos und hausgemachte Fischspezialitäten von der Fischräucherei Schwarz sind vertreten. Sonntag, 24. April ist in Brandenburg an der Havel verkaufsoffen. Die Geschäfte der Einkaufsstraßen in der Innenstadt und der Sankt-Annen-Galerie laden von 13:00 bis 18:00 Uhr zum Frühjahrsshopping ein. An diesem Tag ist der Nahverkehr in der Stadt Brandenburg an der Havel kostenfrei. Der Neustädtische Markt ist mit den Straßenbahnlinien 1 und 6 und der Buslinie B erreichbar. Diese verkehren im Halbstundentakt bis ca. 20:00 Uhr.

Das freut auch Sophie Ratajczak, die mit ihrer Mutter zum Gartenmarkt gekommen ist: „Ich finde es toll, dass ich auch etwas aussuchen darf“, sagt die Zehnjährige aus Neuschmerzke, „die Minze ist bei uns eingegangen. Wir suchen außerdem Gemüsepflanzen für unsere Terrasse.“ Die Gartensaison ist für Sophie und alle anderen Hobbygärtner aus Brandenburg an der Havel offiziell eröffnet.

Von Franziska von Werder