Brandenburg/H

„Endlich Mai“ freuen sich die Menschen jedes Jahr wieder. Doch derzeitig zeigt der Wonnemonat dem Frühling die kalte Schulter. Nachdem sich der April freundlich, sonnig und fast sommerlich gezeigt hat, ist Anfang Mai ein Rückfall in winterliches Wetter zu beklagen. Das ist besonders schade, weil am Wochenende auf dem Neustadtmarkt der beliebte Gartenmarkt stattgefunden hat. In der Nacht zum Sonntag mussten die Pflanzen sogar mit eilends beschafftem Vlies vor der Kälte geschützt werden.

Zur Galerie Verwandlung auf dem sonst so sterilen Neustädtischen Markt: Zwei Tage lang – immer Anfang Mai – ist er bunt voller Blumen und Stauden, Kräuter und Gemüse, Deko und Nippes sowie lächelnden Menschen.

Doch echte Gartenfreunde lassen sich vom kalten Wetter nicht abschrecken. „Bereits um neun Uhr, eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung des Gartenmarktes, haben sich vor dem Eingang schon lange Schlangen gebildet“, staunt Hans-Peter Zahn (53), der gemeinsam mit seiner Mutter Marianne Zahn (81) nach der Wende den Blumenhandel Zahn gegründet hat, ein Familienbetrieb.

„Wir sind ein Blumenhandel, der den Kunden etwas Besonderes anbieten will“, sagt seine Ehefrau Elisabeth Zahn (55). Das werde allerdings immer schwieriger, denn viele kleine Gärtnereien sterben. „Die Produktionsbetriebe werden immer größer und einheitlicher“, erklärt sie.

Ein besonderes Angebot beim Blumenhandel Zahn sind beispielsweise Mandarinen- und Cumquatbäumchen. Elisabeth Zahn ist begeistert von den schmackhaften Früchten und von dem wunderbaren Duft der Blüten. Stolz präsentiert sie mehrere Exemplare, die prall voller Früchte hängen. „Diese Exoten können gleichzeitig blühen und Früchte tragen“, erzählt sie. „Nein, draußen überwintern können diese Exoten nicht, sie müssen ins Haus geholt werden.“

„Modetrends im Gartenhandel gibt es eigentlich weniger“, so Elisabeth Zahn. Aber Duftgeranien würden zur Zeit viel verlangt, sie seien ein richtiger Renner.

Beim Klimawandel müsse man die weitere Entwicklung abwarten. „Heiße Sommer gab es auch früher schon“, so Zahn. Allerdings sei das Wetter deutlich extremer geworden, vor allem die vielen Stürme seien ein Problem.

„Es gibt ein wachsendes Interesse an Naturgärten“, ist Elisabeth Zahn aufgefallen. In ihrem eigenen Garten habe sie ein Stück des ehemaligen Rasens sich selbst überlassen. Dort haben sich nach und nach ganz von allein Wildblumen angesiedelt. Ihre kleine Wildblumenwiese werde nur einmal im Jahr gemäht. „Sie wird von Jahr zu Jahr schöner“, schwärmt sie.

Der größte Feind für den Garten seien die vielen Pestizide, die viele Gärtner allzu sorglos einsetzen. „Seit ich meinen Garten weitgehend naturbelassen pflege, sind meine Pflanzen robuster und widerstandsfähiger geworden“, hat Elisabeth Zahn festgestellt. Außerdem ist ihr aufgefallen, dass es seitdem weniger Schädlinge gibt. „Tun Sie einfach mal weniger und genießen Sie ihren Garten“, so lautet ihr Rat.

In der „Streusandbüchse“ Brandenburg mit den lockeren sandigen Böden gedeihen Rhododendren schlecht, weil sie schwerere lehmige Böden benötigen. Aber auch der Rittersporn mag die sandigen Böden nicht.

Gut gedeihen Stauden und Sträucher. Ebenso die Urprimel Aurikel, sowie auch der Bleiwurz und natürlich Lavendel und Rosen. „Eine seltenere Staude, die sich in Brandenburger Gärten wohlfühlt, ist die ‚Griechische Rose‘“, empfiehlt die Fachfrau, die ursprünglich mal Kinderkrankenschwester gelernt hat.

Von Ann Brünink