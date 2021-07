Gasalarm in Radewege: Leitung von Bagger getroffen

Radewege

Aufregung im Beetzsee-Dorf. In der Friedhofstraße hat es einen Gasalarm gegeben. Bei Tiefbauarbeiten vor einem Privathaus hat am Donnerstagvormittag ein Bagger die Leitung getroffen. „Feuerwehrleute aus Radewege und Marzahne sichern derzeit die Havariestelle ab. Die Zufahrten zur Friedhofstraße wurden abgesperrt“, sagte Einsatzleiter Steffen Nickel der MAZ.

Die Friedhofstraße in Radewege wird für den Verkehr gesperrt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Anwohner sind informiert. Ein Rettungswagen steht bereit. Eine unmittelbare Gefahr für den Ort besteht nicht. Jetzt muss ein Reparaturtrupp des Netzbetreibers die beschädigte Stelle wieder in Ordnung bringen. Die Arbeiten in Radewege dauern an.

Von Frank Bürstenbinder