Brandenburg/H

Die Rietzer Straße in Schmerzke muss gesperrt werden. Das hat die Stadtverwaltung von Brandenburg an der Havel am Mittwoch mitgeteilt. Demnach wird dort eine Gasleitung verlegt. Wie es heißt, wird die Straße von Montag, 30. August, 7 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 10. September, für den Verkehr voll blockiert. Die Sperrung soll sich von der Ortslage Schmerzke bis zum Gewerbegebiet Rietzer Berg erstrecken. Die Umleitung erfolgt über die B102, L88 und Prützke nach Rietz.

Von MAZ