Überlegter Neustart: Gastronomen sollten sich Gedanken für die Wiedereröffnung machen

Bei allen Lockerungen, die in der vergangenen Woche beschieden worden sind, bleibt die Gastronomie erst einmal außen vor. Der deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) sieht das Gewerbe daher als hauptbetroffene Branche. „Unsere Betriebe waren die ersten, die geschlossen wurden, und sind nun die letzten, die wieder öffnen dürfen“, sagt Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Wann und unter welchen Bedingungen Restaurants, Cafés und Co. aufmachen, steht aktuell in den Sternen.

Annik Rauh, Chefin vom Marienbad-Bistro und Geschäftsführerin der Beratungsagentur „Gastro-Angels“, rät den Brandenburger Betrieben dennoch dazu, sich auf den Tag X einzustellen. „Der Punkt ist, dass die Berichterstattung der Sache hinterhinkt. Vieles ist noch nicht abschließend entschieden, aber sobald es entschieden ist, tritt es auch schon in Kraft“, sagt Rauh. „Wer dann erst anfängt, sich vorzubereiten, wird es nicht rechtzeitig zur Öffnung schaffen“, meint sie.

Gastroberaterin: „Aktiv das Gesundheitsamt ansprechen“

Annik Rauh von den Gastro-Angels gibt derzeit aus dem Homeoffice Tipps an die hiesigen Gastronomen weiter. Quelle: privat

Ein entsprechendes Video hat die Beraterin in der Facebook-Gruppe „Coronahilfe für Gastronomen“ gepostet. Dabei verweist sie auf ein Strategiepapier zum Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern, das auch vom Dehoga stammt.

„Der Neustart und der Betrieb des Tourismus benötigen Vorlauf und damit eine ökonomische Planbarkeit“, heißt es darin. „Die schrittweise Umsetzung der möglichen Lockerungen bedarf der Vermittlung gegenüber touristischen Anbietern und der konkreten Hilfestellung.“ Die Fachleute fordern, Informationen zu Distanzierungs- und Hygienemaßnahmen sowie konkrete Verhaltensregeln für Gastronomie und Hotellerie zu geben.

„Die Gastronomen sollten jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich mit jemandem hinsetzen“, meint Annik Rauh. Sie empfiehlt, auftretende Fragen zum Beispiel zu Abstandsregelungen genau zu definieren und nach Lösungen zu suchen. Am besten mit Fachleuten. „Ich würde aktiv das Gesundheitsamt ansprechen und meinen konkreten Fall durchsprechen“, sagt Rauh. „Jetzt kriege ich auch noch einen Termin“, meint die Gastronomin. Sobald der Gastrobetrieb wirklich wieder los geht, könne es mit Terminen schon knapp werden.

Ungeahnte Detailfragen zu klären

„Was genaue Auflagen angeht, ist noch nichts raus“, weiß Rauh. Aber generelle Überlegungen gelten für jede Branche und für die Gastronomie sogar in verschärfter Weise. Tische und Stühle müssen auf Abstand stehen, Toiletten teilweise abgesperrt und nur jede zweite nutzbar gemacht werden. Die Gastronomen sollten zudem schauen, ob sie Hintertüren als Ausgänge nutzbar machen könnten, um Gedrängel am Eingangsbereich zu vermeiden. Desinfektionsmittel, Handschuhe oder Mundschutz bereit zu halten, ist genauso angeraten, wie sich auf Kartenzahlung einzustellen.

Worüber Rauh selbst noch nicht nachgedacht habe, seien Detailfragen. Auch diese bringt der mecklenburgische Tourismusverband in seinem Papier aufs Tapet. „Man darf keine Salz- oder Pfefferstreuer auf den Tisch stellen“, nennt sie als Beispiel. Ebenso müssten Hotels und Pensionen gegebenenfalls Tagesdecken, Blöcke oder Stifte aus den Zimmern entfernen, wird vermutet.

Hinsichtlich anderer Gerüchte, die im Umlauf sind, rät die Gastronomin dazu, „die Kirche im Dorf zu lassen“. Das betrifft unter anderem den Einsatz von Einmalbesteck. Sich damit vorsorglich einzudecken, ist ihrer Ansicht nach nicht notwendig. Denn das normale Besteck wird über den Spülvorgang gereinigt und desinfiziert ebenso wie jeder Teller und jedes Glas.

Von Antje Preuschoff