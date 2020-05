Erfolgsgeschichte am Beetzseestrand: Gastronomen triumphieren in Corona-Krise mit Gourmet-Boxen

Ketzür

Manchmal hält das Leben Überraschungen bereit. Dazu zählt auch das, was sich im zunächst unscheinbaren Café Seeblick im 260-Seelen-Dorf Ketzür verbirgt. Und wie Riccarda und Arne Beck auch in der Corona-Krise ihr Lokal auf dem Land zum überregionalen Gourmet-Treffpunkt machen.

Erfolgsgeschichte setzt sich trotz Corona fort

Im August 2018 hat sich Riccarda Beck in Ketzür selbstständig gemacht. Der Bungalow, der zuvor als Gero’s Imbiss bekannt war, punktet vor allem durch seine Lage. Am Storchenradwanderweg und Beetzseeufer gelegen, war er schon früher beliebte Pausenstation. Erfahrung hatte die Konditorin durchaus, leitete sie doch unter anderem die Patisserie bei Käfer im Deutschen Bundestag. Doch was Riccarda Beck erwartete, als sie die Pforten zu ihrem „Café Seeblick“ öffnete, hat sie sich wohl selbst nicht erträumen lassen.

Die Menschen rannten ihr so die Türen ein, dass die Jungunternehmerin nach kurzer Zeit ihren Mann Arne dazu holen musste. Arne Beck ist Koch, arbeitete zuletzt in Brandenburg, zuvor unter anderem als Küchenchef im Mövenpick Hotel in Berlin. In Ketzür zauberte er dementsprechend kreative Tagesgerichte auf den Tisch. Sie sorgten letztendlich dafür, dass der Zustrom nicht abriss. „Es war als Café geplant und jetzt ist es ein Restaurant mit einer großen Kuchenauswahl“, beschreibt Riccarda Beck den ungeahnten Wandel.

In der Krise schnell reagiert

Und das fast Unglaublichste daran: Corona hat diese Erfolgsgeschichte noch verstärkt. Denn als die beiden wussten, dass sie das Lokal schließen müssen, steckten sie nicht die Köpfe in den Sand. „Wir haben im Prinzip ein Zwei-Satz-Gespräch geführt“, schildert Arne Beck. Das klang in etwa so: „Machen wir Take-Away?“ – „Ja.“. Die Sache war gebongt.

„Wir haben eigentlich nur einen Tag dicht gemacht“, so Arne Beck. Dann startete das Paar am 26. März mit der Boxenidee durch. Qualitativ hochwertiges Essen mit extravaganter Note, so lässt sich grob beschreiben, was in den Boxen landet.

Je drei Varianten pro Woche werden angeboten – ein vegetarisches, ein Fisch- und ein Fleisch-Gericht. Das liest sich dann zum Beispiel so: „In Brikkteig gebackener Ziegenkäse mit Demeter Blattsalat und Balsamico Dressing“, „Auf der Haut gebratener Zander, mit Spargel-Risotto und geschmorten Gurken“ und „Geschmortes "Schäufele" vom Butzower Rind mit Röstkartoffeln, glasiertem Gemüse und Portwein-Glace“. Stilvoll angerichtet ist das Ganze auch noch, so dass das Öffnen der Box zum wahren Genuss wird.

Fanbase fürs Boxentrio

Kein Wunder also, dass sich die beiden mit ihren Boxen eine wahre Fanbase erarbeitet haben, wie Arne Beck beschreibt. Jede Woche postet er das neue Boxentrio. „Die Leute warten schon darauf, dass das bekannt gegeben wird“. Um die 1200 Klicks sind auf der virtuellen Speisekarte keine Seltenheit. Rund 200 Boxen gehen allein am Wochenende über die Theke. Die Menschen kommen aus Berlin, Potsdam, natürlich auch Brandenburg. Manche kommen jede Woche.

„Der 1. Mai war Rock’n’Roll mit Schlittschuhen“, beschreibt Arne Beck den Ansturm. Der Erfolg überrumpelt die beiden jungen Gastronomen selbst. „Wir sind vollkommen ahnungslos gewesen“, sagt Arne. „Wir haben das nicht ernst genommen“ meint auch Riccarda. Daher sind Nachtschichten im Café Seeblick keine Seltenheit.

„Wir können nicht behaupten, dass wir mit dem Lockdown weniger Arbeit hatten. Plötzlich sind wir ein Anlaufpunkt für alle möglichen Menschen“, sagt Arne.

Die Boxen bleiben auch nach Öffnung

Jetzt, wo die Lokale wieder öffnen können, war für das kreative Zweiergespann wieder Neuorientierung gefragt. Die Entscheidung: Es wird nur ein paar Tische im Außenbereich für die klassische Bewirtung geben. Die können nur gegen Reservierung ergattert werden. „Für das erste Wochenende gibt es keinen Tisch mehr“, sagt Riccarda Beck.

Im Café selbst wird erst einmal nicht serviert, denn den Raum brauchen die beiden, um die Boxen vorzubereiten. „Die werden wir nicht mehr los“, haben sie festgestellt. Der Koch und die Konditorin behalten ihr Take-Away-Konzept bei.

Bei steigenden Temperaturen und sinkenden Kontaktsperren ist es möglich, dass die Boxen noch mehr an Beliebtheit gewinnen. Denn vor dem Café liegt der Beetzsee – an einer Wiese, mit großem Ausflugstisch, Bänken und jeder Menge Platz, um sich auf Decken auszubreiten. Ein Pärchen, erzählt Arne Beck, sei schon vom Segelboot an Land gekommen. „Die hatten eine Kiste dabei als Tisch. Darauf haben sie eine Kerze gestellt und dann gegessen. Das war ein toller Anblick“, meint der Koch.

Von Antje Preuschoff