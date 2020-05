Gastronomie to go: Spittastraße entwickelt sich zur Fressmeile

Brandenburg/H

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die Spittastraße mal zur Fressmeile mutiert? Aktuell ist aber genau das zu beobachten, denn das gastronomische Herz schlägt in Corona-Zeiten im Gewerbegebiet. Einfach, weil einige Gastronomen aus der Not eine Tugend machen und ihre Wagen entlang der Hallen eingangs der Straße aufstellen.

Vier Wagen bieten in der Spittastraße eine große Auswahl – für Freunde des deftigen Imbiss-Essens, aber auch außergewöhnlicher Leckereien. Das Angebot wird von den Brandenburgern gut angenommen.

So wie Monika und Gabor Gargyan, die es seit fünf Wochen vormachen. Die beiden haben eine im Gebiet eine Halle als Lager gemietet und spontan ihren Vermieter gefragt, ob sie mit ihrem Wagen dort stehen bleiben dürfen.

Zuerst gab es Langos

Die beiden gebürtigen Ungarn sind sonst mit der heimischen Spezialität auf Streetfood-Festivals unterwegs. Da daran momentan nicht zu denken ist, gibt es also die statische Streetfood-Variante. „Sonst müssten wir zuhause sitzen. Das ist nicht so unser Ding“, sagt Monika.

„Es läuft gut, besser als erwartet“, freut sie sich darüber, wie ihr Angebot an der Spittastraße angenommen wird. Und fügt bescheiden hinzu: „Es scheint so, als ob die Menschen gern Langos essen“.

Dass die beiden einen guten Ruf haben, beweist allein schon der Besuch vom hungrigen Yannick Köhler. Zum vierten Mal in den vergangenen Wochen schaut er in seiner Mittagspause in der Spittastraße vorbei, um sich ein Langos zu holen. Im Gepäck hat Yannick außerdem noch die Bestellung von fünf ebenfalls hungrigen Kollegen.

Mächtiger Döner-Genuss

Beim Käse-Döner-Truck, auf dem Britta und Marco stehen, sieht es nicht anders aus. Nicht nur einen, sondern gleich drei der mächtigen Taschen ordert der nächste Kunde. Strahlend schneidet Marco den zerlaufenden Käse vom Spieß. Auch Britta ist bester Laune, weil die Menschen sich sichtlich über ihr Angebot in der Spittastraße freuen. „Die Leute lechzen nach Unterhaltung und Alternativen“, sagt sie.

Der Gouda & Cheddar am Dönerspieß in einem Sesam-Panini ist schon ungewöhnlich. Er ist als Alternative zum Lachs-Döner entwickelt worden, berichtet Britta. Mit dem trumpft das Unternehmen Rauch-Zeichen schon seit fünf Jahren auf Streetfood-Festivals auf.

Auf den Fisch müssen die Spittastraßen-Foodisten ebenfalls nicht verzichten. Der warme Räucherlachs steht im Ofen neben dem Truck bereit. Er kann gut auch mit nach Hause genommen werden, weiß Britta.

Endlich wieder nicht nur was vom Bäcker

Delikatessen sind bei den Foodtrucks also nicht ausgeschlossen. Das bestätigt sich auch beim Wagen der Theaterklause. Spargel steht da zum Beispiel auf der Liste genauso wie ein Hähnchen-Satay-Spieß. Am heißesten laufen aber trotzdem Currywurst und Pommes, sagt Jens Lehnhardt.

Mit zwei Kollegen steht er mittags gut gelaunt auf dem Wagen. Als „Theaterklause to go“ bezeichnet Jens das Angebot, das mittlerweile schon in der zweiten Woche in der Spittastraße besteht und dankbar angenommen wird. „Irgendwann hat man doch keine Lust mehr, selber zu kochen“, meint Jens.

Oder sich immerzu den Mittagssnack vom Bäcker zu besorgen. Das findet Christopher Schulz. Auf seinem Arbeitsweg kommt der Handwerker regelmäßig durch die Spittastraße und ist begeistert davon, sich endlich wieder mit richtigem Essen versorgen zu können. „Die Kantinen sind zu. Und ich brauche schon was was Warmes“, sagt Christopher. Er genießt sichtlich die Currywurst mit Pommes, die er bequem auf seinem Schoß platziert am Steuer verzehrt.

Es ist noch Platz da

Christopher hat seine deftige Mahlzeit von Sandra und Jörg Lehmann gekauft. Seit vier Wochen sind die beiden mit ihre guten Hausmannskost rund um Würste und Suppen in der Spittastraße. Sonst kennt der geneigte Esser die beiden vom Neustädtischen Markt. Ihr zusätzliches Domizil in der Spittastraße haben sie nun montags und mittwochs, manchmal dienstags, aufgeschlagen. „Was will man sonst machen in dieser Zeit“, sagt Jörg Lehmann.

Wie alle anderen findet er, dass das Ganze in der Spittastraße gut läuft. „Manche Gäste kommen fast jeden Tag vorbeigefahren, manche halten spontan an“, hat er festgestellt. Nur einen Radausflug macht wohl keiner in die Straße, sagt er lachend.

„Wir werden zur neuen Foodmeile von Brandenburg“, meint Jens Lehnhardt von der Theaterklause. Der Anfang dafür ist definitiv gemacht – und noch jede Menge Platz zwischen den bisherigen Foodtrucks. Doch auch bevor die Spittastraße vor Imbisswagen nur so überquillt: Wer Hunger hat, sollte hier unbedingt anhalten und die hiesigen Gastronomen unterstützen.

Die meisten Foodtrucks stehen montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr da. Bei Sandra und Jörg gibt es zusätzlich Frühstück ab 9 Uhr. Den Käse-Döner wird es zudem jetzt auch samstags und feiertags geben. Als Test, wie es angenommen wird.

Von Antje Preuschoff