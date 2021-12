Brandenburg an der Havel - Faire Bestell-Alternative: Der Lieferfuchs sagt Lieferando in Brandenburg den Kampf an

Einfach per Klick Essen bestellen: In der Corona-Pandemie ist das Geschäft mit Online-Bestelldiensten rasant gewachsen. Das Brandenburger Start-Up Lieferfuchs ist eine Alternative zum Marktführer Lieferando – und hat sich inzwischen etabliert.