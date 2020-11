Brandenburg/H

Raoul Figura sprüht vor Energie und Charme. Eigentlich möchte man sich stundenlang mit ihm unterhalten. Wenn da nicht die Sprachbarriere wäre. Denn Raoul Figura ist gehörlos. Wer mit ihm tiefer kommunizieren möchte, muss die deutsche Gebärdensprache können. Da ist es gut, dass er sie selbst lehrt. Unter anderem als Dozent an der Brandenburger Volkshochschule.

Raoul Figura ist Lehrer für Gebärdensprache. Quelle: JACQUELINE STEINER

Seit fünf Jahren gibt er dort schon Kurse. Auch für Menschen, die noch nie mit der Gebärdensprache in Berührung gekommen sind. Hörende, die ganz unterschiedliche Motivationen haben, die Sprache zu erlernen, wie Raoul Figura weiß. Entweder, weil jemand in der Familie oder aus dem Freundeskreis gehörlos ist – oder weil sie es einfach interessant finden und Spaß daran haben.

Wenn zuerst die Worte fehlen

Spaß am Unterricht kann man sich bei Raoul Figura sehr gut vorstellen. Wie er denn die erste Stunde gestaltet, in der zunächst keiner ein Wort des anderen verstehen kann? „Da gibt es zwei Möglichkeiten“, erzählt Raoul Figura. Entweder mit Schreiben an die Tafel, Gestik und Mimik oder mit einem Dolmetscher. „Die nutze ich selten. Ich schaffe es auch so, die Leute in meinen Bann zu ziehen“, gebärdet er lachend.

In diesem Fall jedoch ist ein Dolmetscher von Nöten. Denn mehr als die ersten Ausdrücke, die er eingangs in den Kursen vermittelt – wie etwa „Ja“, „Nein“, „Verstehst du?“ – müssen sein, um Raoul Figura nach seiner Tätigkeit zu befragen.

Schon eingangs, als die Dolmetscherin noch fehlt, hakt es ein bisschen. Drei Menschen versuchen die beste Position zu finden – für das Interview und zum Fotografieren. Gestik und Mimik sind notwendig, aber so richtig klappt es nicht. Keinem Beteiligten ist so wirklich klar, was ausgedrückt werden soll. Als die Dolmetscherin den Raum betritt, schwenken alle Blicke zu ihr – allerdings sind nur die der Hörenden hilflos und dann erleichtert. Raoul Figura ist das Ganze sichtlich gewohnt, lässt sich vom Verständigungsproblem nicht stressen.

Zusammenspiel aus Mimik und Gestik

Mit der Dolmetscherin wird alles in Sekundenschnelle geregelt, Hände fliegen durch die Luft, Grinsen zeichnet sich auf den Gesichtern ab. Und die Hörenden fühlen sich ausgeklammert aus der Kommunikation, ertragen die Zwangspause, bis eine Verständigung erzielt ist. Die Stille lastet plötzlich schwer.

Der 50-Jährige bringt das recht gelassen auf den Punkt: „Wenn sich Gehörlose ausgiebig unterhalten, versteht das kein Hörender. Genauso wie ich Hörende nicht verstehe, wenn die sich unterhalten.“ Man ist also einfach raus. So muss es Raoul Figura im Alltag häufig gehen.

Ein Grund, die deutsche Gebärdensprache zu verbreiten. Die ist erst 2002 als vollwertige Sprache offiziell anerkannt. Und hat es in sich. Weil sie ein Zusammenspiel aus Mimik und Gestik ist, macht der Dozent klar. „Jede Empfindung braucht einen gewissen Ausdruck von beidem“, erzählt er dazu. In seinen Kursen übe er das durch, „bis alle weinen“, kommentiert Figura schelmisch.

Dieser lebhafte Ausdruck ist das größte Problem bei der Sprachenvermittlung, weiß er. „Viele Teilnehmer sind unsicher und sehr steif. Sie trauen sich nicht, kommen nicht aus sich heraus“, stellt Figura gerade in den ersten Unterrichtsstunden immer fest. Das Problem ist, dass Hörende ihre Stimmungen – was sich wohl kaum jemand klar macht – über die Tonalität der Stimme und die Betonung von Wörtern transportieren. Taube Menschen machen das dagegen mit vollem Körpereinsatz. „Gehörlose sind lockerer“, meint Figura schlicht dazu.

Südländer unterhalten sich temperamentvoller

Und da gebe es auch noch internationale Unterschiede. „Die Deutschen sind wirklich anders. Im Norden sehen wir beim Gebärden wie in Stein gemeißelte Figuren aus“, findet er. „Die Südländer sind temperamentvoller. In Spanien und Italien wird viel mehr über die Körpersprache kommuniziert.“

Dass die Gebärdensprache visuell ist, verändert auch den Unterricht. „Da kann man keine Hausaufgaben machen, sondern muss von Angesicht zu Angesicht üben“, erzählt Figura. Außerdem gibt es klare Regeln, um Ablenkungen zu vermeiden. „Im Unterricht werden Stimme und Handys nicht benutzt, es wird nicht gegessen“, schildert der Dozent. „Getrunken werden darf“, fügt er hinzu – und dann noch, erneut grinsend: „Aber natürlich kein Schnaps“.

Bereits 2003 hat sich Raoul Figura als linguistisch qualifizierter Gebärdensprachdozent selbstständig gemacht. Mit dem Unterricht und der Verbreitung der Gebärdensprache will er die Kultur Gehörloser näherbringen, die Akzeptanz der Gehörlosengemeinschaft erreichen und natürlich für Verständigung sorgen. „Dass alle zusammen kommen, ist mein Ziel. Das ist richtige Inklusion.“

Dass Raoul Figura seinen Beruf wirklich lebt, wird während der einstündigen Unterhaltung klar. Er ist gesellig, offen und interessiert am Gegenüber. Etwas, dass man nicht bei allen Menschen erlebt. Insofern möchte man stundenlang mit ihm weiter kommunizieren. Wenn denn da nicht die Sprachbarriere wäre. Aber die kann der Dozent ja glücklicherweise einreißen.

Wer sich dafür interessiert, die Gebärdensprache zu erlernen, kann das unter anderem bei der Volkshochschule Brandenburg. Informationen zu den nächsten Kursen gibt es telefonisch unter 03381-250447 oder per E-Mail an auskunft@vhs-brandenburg.de

Von Antje Preuschoff