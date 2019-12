Geburtstagsparty mit den Clogs

Brandenburg/H

Am Samstag wurde zur großen „ Glitterparty“ in das Klubhaus „ Philipp“ eingeladen. Wer außer DJ „TonArt“ alias Frank Gerstmann kann auf so einen Partynamen kommen? Dabei hatte Gerstmann allen Grund zu feiern: Zwei Jubiläen standen an. Zum einen sein 30. Jubiläum als DJ, noch knapp vor der Wende hatte er 1989 die DJ-Einstufung in Genthin gemacht. Gleichzeitig musste mit seinem 60. Geburtstag ein weiteres rundes Ereignis bewältigt werden.

Genug Gründe um zu feiern

Um im „ Philipp“ die Stimmung nicht nur aus der Konserve ordentlich anzuheizen, hatte er sich prominente Unterstützung geholt. Mit der Kultband „The Clogs“ aus Potsdam brachte er eine Liveband auf die Bühne, die mit exzellenter, handgemachter „ Mugge“ jeden mitreißt und beste Stimmung garantiert.

Zur Galerie Bunt und schrill und mit handgemachter Musik, die begeistert: The Clogs spielten in Brandenburg ein Konzert.

Das zeigte sich auch schnell im Saal, das bunt gemischte Publikum tanzte, wie in den 80igern, und feierte ausgelassen. Für viele auch wieder ein Abend, sich endlich mal wieder zu treffen und in „alten Zeiten“ zu schwelgen. Immerhin war eine „ Glitterparty“ angesagt, nicht zuletzt in Erinnerung an die alten Bands aus früheren Jahrzehnten. So streiften Frank Gerstmann und „The Clogs“ mit sicherem Händchen durch die musikalischen 70er und 80er Jahre.

Lange Vorbereitung

Damit dieser Abend so gut gelang, war ein Jahr Vorbereitung erforderlich. „Ich habe hier im „ Philipp“ als DJ für die Eigentümer Ines und Thomas Fiedler aufgelegt, daher kannte ich beide. Später habe ich die „ Clogs“ in Potsdam besucht und für mein Radioprogramm interviewt, kurz danach war die Idee für die „ Glitterparty“ geboren,“ erzählt Frank Gerstmann. Ines und Thomas Fiedler waren sofort begeistert und stellten auch den Kontakt zu Christian Schott her, der im „ Philipp“ viele Veranstaltungen in Eigenregie durchführt.

Auch mit den „ Clogs“ war er sich schnell einig und die Band suchte nach einem freien Termin. „Für uns war das gleich eine tolle Idee, mitzumachen, immerhin haben wir viel, was uns mit der Stadt verbindet. Nicht nur unsere vielen Auftritte, die wir hier schon in den verschiedensten Häusern oder bei Events absolviert haben,“ erzählt Clogs-Frontmann Frank Bielecke.

Gute Erfahrungen in Brandenburg an der Havel

Er und Gitarrist Ben Jacobs haben sogar eine sehr lange Verbindung zum ehemaligen Jugendclubhaus „ Philipp Müller.“ „Wir haben beide in den 80er Jahren hier unsere Einstufung, wie das in der DDR notwendig war, gemacht. Da können wir uns bis heute gut dran erinnern. Ich glaube, das war schon mit unserer Band „Franki“,“ sagt Ben Jacob.

Kennengelernt hatten sich Frank Gerstmann und die Band zum 25-jährigen Jubiläum von „The Clogs“ in der Potsdamer Pirschheide. Beide Seiten, so erinnert sich Gerstmann, haben sofort gespürt, die Musik verbindet uns, ein DJ von altem Schrot und Korn und eine Band die mit ihrem „Retro-Phantasie-Look“ genau zu der Party passt.

Bodenständig, laut und schrill

Auf der Bühne zeigen die Band ihre Bodenständigkeit, die sie sich trotz großer Auftritte in den 25 Jahren ihres Bestehens, immer bewahrt hat und die ihre „Muggen“ ehrlich und begeisternd macht. Außerdem ist es ja von Potsdam in die Havelstadt nur ein Katzensprung, den „The Clogs“ gern machten, um ihre Fans zu begeistern. Am Samstag im „ Philipp“ ist ihnen und DJ „TonArt“ das mit einem tollen Konzert und einer großartigen Geburtstagsparty auf jeden Fall gelungen.

Von Rüdiger Böhme