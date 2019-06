Brandenburg/H

An die Niederschlagung des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 ist am Montag im Hof der Generalstaatsanwaltschaft in der Steinstraße erinnert worden. Eingeladen hatte Eugen Larres, leitender Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft, einer Tradition folgend, die mit dem damaligen Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg vor zehn Jahren ins Leben gerufen worden war.

Zur Galerie Vertreter der Politiker, Verwaltung und Opferverbände gedachten auf dem Hof der Generalstaatswaltschaft Brandenburg der Opfer des 17. Juni.

Für Susanne Hoffmann, die neue Generalstaatsanwältin des Landes, war diese Veranstaltung nicht nur persönliches Anliegen, sondern auch der erste Arbeitstag in ihrem neuen Amt. Der Einladung folgten Vertreter der Parteien und Opferverbände sowie Ines Jesse, Staatssekretärin im Infrastrukturministerium, als Vertreterin der Landesregierung.

Nach der Begrüßung und den Grußworten des Oberbürgermeisters durch seinen Stellvertreter Michael Brandt, erinnerte Maria Nooke, die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, in ihrer Festrede an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953.

Protest wuchs zum Volksaufstand

Was als Protest von Arbeitern begann, entwickelte sich am 17. Juni 1953 innerhalb weniger Stunden zum Volksaufstand, so auch in Brandenburg an der Havel. Tausende forderten nicht nur eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage, sondern Freiheit, Menschenrechte und Demokratie.

>>Lesen Sie mehr zu diesem Thema hier

In der Stadt Brandenburg gingen etwa 15.000 Menschen auf die Straße. Bauarbeiter, Beschäftigte des Schlepperwerkes, des Stahlwerkes und der Thälmannwerft hatten an diesem Tag die Arbeit niedergelegt. Tausende Brandenburger demonstrierten auch vor dem ehemaligen Gericht in der Steinstraße für Freiheit und gegen Unterdrückung.

Mehrere Behörden gestürmt

Die Demonstranten stürmten am Vormittag des 17. Juni das Kreisgericht und erreichten die Freilassung von 42 politischen Gefangenen aus der Untersuchungshaft. Die SED-Kreisleitung wurde besetzt und das Kreisamt der Volkspolizei gestürmt. Auch hier forderten die Menschen freie Wahlen und den Rücktritt der SED-Regierung.

>>Mehr zum 17. Juni in Brandenburg an der Havel hier

Am Nachmittag wurde der Aufstand durch sowjetisches Militär niedergeschlagen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, über 70 Personen festgenommen und teils zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Bewahrung der Grundrechte

Neben der Erinnerung an die konkreten Ereignisse geht es ihr auch darum, die Bedeutung des 17. Juni ins Bewusstsein zu holen. „Wenn auch die Motive, die den Aufstand vom 17. Juni auslösten, andere sind als 1989, verbindet beide Ereignisse der Wunsch nach Freiheit und demokratische Wahlen. Und wir sehen, viele Tausend Menschen hatten den Mut, auf die Straße zu gehen und diese Freiheit einzufordern. In Erinnerung an die Demonstranten von 1953 gehört die Bewahrung der Grundrechte auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit und die Bewahrung unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung zu unseren wichtigsten Aufgaben“, sagte Nooke.

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung hatten Interessierte die Möglichkeit, sich beim Tag der offenen Tür die Generalstaatsanwaltschaft einmal von innen anzuschauen.

Von Rüdiger Böhme