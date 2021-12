Brandenburg/H

Vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich über das dunkle Kapitel der nationalsozialistischen Euthanasie-Verbrechen zu informieren: Das ist seit längerer Zeit das Ziel der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde am Nicolaiplatz in Brandenburg.

Ein neues Pilotprojekt soll Inklusion und Teilhabe nun auch im digitalen Raum stärken. Dafür entwickelt das Gedenkstättenteam um Leiterin Sylvia de Pascuale derzeit eine barrierearme Website, auf der sich auch Menschen mit kognitivem Handicap sowie Nutzer mit Hör- und Seheinschränkungen leicht zurechtfinden können.

Barrierearme Informationen über dunkles Geschichtskapitel

„Unser Ansatz ist es, eine digitale Ressource zu schaffen, die barrierearm Informationen über die Euthanasie-Verbrechen im Nationalsozialismus in Brandenburg an der Havel und darüber hinaus bereithält“, sagt Projektkoordinatorin Clara Mansfeld.

Anders als die bisherige, nicht barrierefreie Website der Gedenkstätte, soll das neue Angebot leicht navigierbar, durch viele Illustrationen ästhetisch ansprechend gestaltet sowie in einfacher Sprache nutzbar sein.

Bundesregierung fördert digitale Teilhabe

Derzeit tüftelt Mansfeld mit ihren Kollegen an der Beta-Version der Internetpräsenz. Ab Januar soll das Angebot dann über die Adresse www.geschichte-inklusiv-sbg.de allgemein aufrufbar sein. Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Fonds „Neustart Kultur“ von der Bundesregierung mit rund 48.000 Euro.

Schon bald online: Die neue inklusive Internetpräsenz der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde in Brandenburg. Quelle: Jérôme Lombard

Neben weitreichenden historischen Informationen zu der nationalsozialistischen „Euthansie-Aktion T4“ soll man auf der Website auch Informationen über den Standort Brandenburg an der Havel finden können.

Von Januar bis Oktober 1940 befand sich in der ehemaligen Strafanstalt eine der sechs Tötungseinrichtungen von Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen im damaligen Reichsgebiet. Mehr als 9000 Menschen wurden in der Havelstadt von den Nationalsozialisten ermordet. Insgesamt fielen 70.000 Personen den Euthanasie-Morden zum Opfer. Seit 2012 erinnert die Gedenkstätte auf dem Gelände am Nicolaiplatz an dieses dunkle Geschichtskapitel.

Corona hat Online-Inklusion vorangetrieben

Mit Bildern, historischen Dokumenten sowie eigens produzierten Videos sollen die Nutzer der neuen Gedenkstätten-Website die Möglichkeit bekommen, sich in einer gesonderten Rubrik mit der Frage auseinanderzusetzen „Was hat das mit mir zu tun?“. Dabei sollen auch heutige Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit Handicap reflektiert werden.

„Alle Menschen haben ein Recht auf historische Bildung“, sagt Projektleiterin Mansfeld. Die Corona-Pandemie habe deutlich gemacht, dass inklusive Lehr- und Bildungsangebote nicht nur im Präsenzbereich gestärkt werden müssten. „Die Pandemie hat unser Verständnis für digitale Teilhabe vergrößert.“

Gedenk-Stelen für die Opfer der Euthanasiemorde in Brandenburg Havel. Quelle: Heike Schulze

Brandenburger Inklusions-Guides haben Konzept mit erarbeitet

Für die Konzeption des neuen Onlineangebots hat die Gedenkstätte mit der auf Inklusion spezialisierten Webdesignagentur „Erdmännchen und Bär“ aus Heidelberg zusammengearbeitet. Auch das inklusive Guide-Team, das in Kooperation mit der Brandenburger Lebenshilfe seit 2016 Führungen in der Gedenkstätte anbietet, hat an der Entwicklung der Website tatkräftig mitgewirkt. „Für uns war elementar wichtig, dass wir unsere Expertinnen und Experten für Inklusion mit in das neue Projekt einbeziehen“, sagt Mansfeld.

So haben die Guides die Beta-Version auf Usability und Accessibility getestet und Vorschläge zum barrierearmen Webdesign gemacht.

Hoffen auf Vorbildfunktion

Projektleiterin Mansfeld ist schon gespannt, wie die neue Website angenommen werden wird. „Ich denke, dass das Angebot sowohl für individuelle Nutzerinnen und Nutzer als auch im Rahmen von Bildungsworkshops eingesetzt werden kann“, sagt sie.

Für die Zukunft kann sie sich die Erweiterung der Website mit weiteren Inhalten vorstellen. „Ich hoffe, dass unser Projekt auch für andere Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen ein Vorbild sein kann.“

Von Jérôme Lombard