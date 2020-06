Brandenburg/H

Die Brandenburger Polizei wurde am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr über das rücksichtlose Verhalten eines Brandenburger Autofahrers informiert. Beim Gassi-Gehen in der Johann-Sachs-Straße bemerkte eine 63-jährige Frau, wie ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit in ihre Richtung fuhr. Die Frau berichtete, dass das Fahrzeug wohl direkt auf sie zugefahren sein soll, und sie sich nur durch einen großen Ausfallschritt auf den Grünstreifen vor einem Zusammenstoß schützen konnte.

Da die Frau das Kennzeichen des Pkw genau benennen konnte, suchten die Beamten anschließend den Fahrzeugführer auf und befragten ihn zum Tatvorwurf. Dabei trat ihnen der Mann (51) sofort aggressiv gegenüber. Zum Tatvorwurf äußerte er sich nicht. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass er keinen Alkohol konsumiert hatte: 0,0 Promille. Während der Befragung erkannten die Beamten ein zugriffsbereites Pfefferspray ohne Kennzeichnung an der Wohnungstür des Tatverdächtigen.

Anzeige

Dies ist nach dem Waffengesetz jedoch verboten, so dass die Beamten das Spray sicherstellten. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei nicht nur wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, sondern auch wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ