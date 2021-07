Gefährliche Schädlinge: Eichenprozessionsspinner an der Ziesarer Landstraße

Brandenburg/H

Kleine Raupe, großes Risiko: Weil nahe der Bushaltestelle „Am Rehhagen“ in Brandenburg an der Havel in Richtung Wilhelmsdorf ein Baum von Eichenprozessionsspinnern befallen war, wurde sie kürzlich von den Verkehrsbetrieben Brandenburg (VBBr) kurzerhand abgesperrt und eine Behelfshaltestelle eingerichtet. Stadtförster Thomas Meier beauftragte umgehend eine Firma, das Nest fachgerecht zu entfernen.

Die Prozessionsspinner treten von Mai bis Juli besonders in Erscheinung. Bereits Ende Mai, Anfang Juni hatte der Landesbetrieb Straßenwesen in Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel zu ihrer Bekämpfung das wässrige Biozid „Foray ES“ an den Straßenbäumen ausgebracht. Aber warum sind die Raupen dieses Schmetterlings eine Gefahr für die Öffentlichkeit?

Keine ernstliche Bedrohung für die Wälder

Denn zumindest aus forstlicher Sicht geht von dem Fraßschädling keine erhöhte Gefahr aus. Jörg Dechow von der Oberförsterei Lehnin, der auch die Reviere Werbig, Brandenburg, Görzke, Golzow, Groß Kreutz, Päwesin und Ziesar angehören, gibt Entwarnung. „In unseren Revieren ist der Eichenprozessionsspinner unbedeutend. Vor sechs bis sieben Jahren war die Lage noch etwas ernster, aber seither ist es kein Problem mehr.“ Gleiches gelte für den Kiefernprozessionsspinner.

Jörg Dechow von der Oberförsterei Lehnin. Quelle: André Großmann

„Der Schädling ist zwar da und wird auch nicht mehr weggehen, aber die Schäden für den Forst sind praktisch zu vernachlässigen,“ so Dechow weiter. Im Rahmen des Schädlingsmonitorings sammelt die Oberförsterei ihre Stichproben von Pheromonfallen und überwinterten Eiern und senden diese an das Landeskompetenzzentrum Forst nach Eberswalde. Anhand der Auswertung aus dem Labor können Prognosen über die Populationen verschiedener Schädlinge erstellt und gegebenenfalls vorbeugende Maßnahmen vorbereitet werden.

„Für das Jahr 2021 wurde keine wesentliche Gefahr prognostiziert“, sagt Stadtförster Meier, gibt aber zu bedenken, dass längst nicht alle Schädlinge auf diese Weise überwacht werden können. „Für uns zählen Prozessionsspinner allerdings als ‚waldtypische Gefahr‘. Jeder Bürger muss selbstverantwortlich entscheiden, ob er den Wald betritt oder lieber nicht.“ Da die Entfernung der Nester sehr aufwendig und kostspielig ist, erfolgt eine Bekämpfung der Raupen im Wald in aller Regel nicht – es sei denn, es besteht unmittelbare Gefahr, wie im Falle der Bushaltestelle „Am Rehhagen“.

Haarige Angelegenheit

„Das Problem bei den Prozessionsspinnern sind für uns weniger die Fraßschäden, sondern die Brennhaare“, erläutert Jörg Dechow der MAZ. Diese enthalten das Nesselgift Thaumetopoein und können allergische Reaktionen bis hin zu akuter Atemnot und Schock auslösen. Werden die Haare eingeatmet oder verschluckt, drohen Fieber, Übelkeit, Schüttelfrost und Bronchitis.

Anders als die Gespinste der prozessionsartig an Eichen respektive Kiefern nistenden Tiere sind die feinen Härchen jedoch mit bloßem Auge nicht zu erkennen und werden im Wind davongetragen. Eine ausgewachsene Raupe hat eine halbe Million solcher Brennhaare, die noch Jahre nachdem der Schmetterling geschlüpft ist, giftig sind.

Nester meiden und melden

Wer ein Nest entdeckt, sollte sich außer Reichweite begeben und die zuständigen Stellen kontaktieren. Das kann eine Privatperson sein, das Grünflächenamt, das Ordnungsamt, die Feuerwehr, der örtliche Straßenbetrieb oder die Försterei – je nach Fundort.

Nach Beauftragung durch die Verantwortlichen bringen mit Schutzkleidung ausgerüstete Fachleute dann ein Insektizid aus und saugen oder flammen die Nester ab. Einige Kommunen haben in der Vorbeugung mit Lebendfallen und der Ansiedlung von Kohlmeisen (einem Fressfeind der Raupe) gute Erfahrungen gemacht.

Als Meldeplattform für unterwegs kann die App „Eichenprozessionsspinner Melder“ der Jockala UG an für iOS und Android aufs Handy geladen werden. Mit ihr lassen sich Funde sogar GPS-genau verorten und melden, sofern man über ausreichendes Telefonsignal verfügt. Die zugehörige Plattform kann auch browserbasiert verwendet werden.

Von Moritz Jacobi