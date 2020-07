Brandenburg/H

Ein Unbekannter hat am Donnerstag für erhebliche Gefahren in der Brandenburger Neustadt gesorgt. Der Täter warf Schraubmuttern aus Metall aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Ziegler-Straße. Passanten blieben dabei unverletzt. Die Muttern trafen aber mehrere Autos. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach um die Mittagszeit. Ein Zeuge hatte die Attacken beobachtet und die Beamten gerufen. „Die Polizei konnte schnell das Gebiet eingrenzen und den für Passanten gefährdeten Bereich rasch gefahrenabwehrend absperren“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Polizist wird beinahe getroffen

Dabei brachten sich die Polizisten selbst in Gefahr. „Während der ersten polizeilichen Maßnahmen schlug dann auch eine Schraubmutter unweit eines Polizeibeamten ein, so dass es nur Zufall war, dass dieser nicht getroffen wurde“, so Bergholz weiter.

Die Sicherheitskräfte durchsuchten dann mehrere Häuser in der Straße. „Sowohl in einem Hinterhof, als auch auf dem Dachboden eines der dortigen Mehrfamilienhäuser fanden die Beamten dann mehrere neuwertige Schraubmuttern und Murmeln auf und stellten diese sicher“, berichtet er. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen seien jedoch nicht entdeckt worden. Der Täter hatte sich offenbar zurückgezogen.

Spuren gesichert

Nach der Suchaktion hob die Polizei die Straßensperrung wieder auf. Die Beamten sicherten Spuren und befragten Anwohner.

Jetzt wird die Angelegenheit ein Fall für die Brandenburger Kripo. „Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung“, erklärt der Polizeisprecher.

Die Summe des entstandenen Sachschadens ist derzeit offenbar noch unklar.

