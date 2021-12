Gefälschte Impfausweise auch in Brandenburg und Potsdam-Mittelmark aufgetaucht

Brandenburg/H

Auch Apotheker in Brandenburg an der Havel und dem Umland sind in den zurückliegenden Wochen mit gefälschten Impfnachweisen konfrontiert worden. Seit dem Sommer stellen Apotheker nach Vorlage des gelben Impfausweises digitale Impfzertifikate aus. Doch es sind immer mehr gefälschte Impfhefte im Umlauf. „Pro Woche erleben wir zwei bis drei Fälschungen und es werden immer mehr. Dieses Thema wird uns leider weiter begleiten und dafür habe ich absolut kein Verständnis. Wenn Menschen vorsätzlich einen falschen Impfpass nutzen, grenzt das schon an Körperverletzung“, sagt Gisela Opitz.

Sie leitet die Easy-Apotheke in der Hauptstraße und sieht sich mit ihrem Team jedes Dokument an. „Wir müssen wachsame Augen haben. Es ist schon auffällig, wenn Brandenburger ihre Corona-Impfung angeblich in Königs Wusterhausen erhalten haben“, sagt Mitarbeiterin Kerstin Ruppin.

Ein Impfausweis mit dem Nachweis einer Corona-Schutzimpfung. Quelle: Henry Mundt

2G-Regel sorgt für einen Ansturm

Vor der Nord-Apotheke stehen Besucher in der Warteschlange, um ihre Impfpässe digitalisieren zu lassen. Auch hier gab es schon Betrüger. „Pro Woche erleben wir mindestens eine Fälschung. Seit Einführung der 2G-Regel erleben wir jeden Tag einen Ansturm von 100 Besuchern mit neuen Impfpässen. Wir nehmen uns die Zeit für Kontrollen und informieren bei Verdachtsfällen sofort die Polizei“, sagt Stefanie Pfeifer.

Stefanie Pfeifer kontrolliert einen Impfausweis. Quelle: André Großmann

Die 34-Jährige leitet die Nord-Apotheke und sagt, worauf sie und ihr Team achten. „Wir sehen uns zuerst an, wo unsere Kunden ihre Impfung erhalten haben und wie der zugehörige Arztstempel aussieht. Denn hier in der Apotheke schauen auch Brandenburger vorbei, die sich angeblich in Erfurt und Berlin impfen lassen haben und das sorgt schon für Verwunderung. Wir fragen dann am Telefon in der jeweiligen Arztpraxis nach, ob diese wirklich gegen Corona impft“, so Pfeifer.

Bei ihrer Recherche prüfen die Chefin und ihre sechs Angestellten auch die sogenannte Chargennummer. Sie wird bei der Auslieferung des Impfstoffs als kleiner Aufkleber mitgeschickt. So hat der Patient einen Sticker im Impfausweis und der Arzt einen Aufkleber für seine Dokumentation. „Fälschungen kann man eventuell schon an kuriosen Chargen-Nummern erkennen“, sagtPeter Schmieder von der Apotheke in Golzow.

Apotheker melden Verdachtsfälle

Wenn eine Fälschung vorliegt, fahren Polizisten zur Apotheke und nehmen die Personalien der Beschuldigten auf. Doch wie kam es dazu? Anfang Oktober hat sich das Brandenburger Polizeipräsidium an die Landesapothekerkammer gewandt. Die Beamten haben deren Beschäftigte dann gebeten, Verdachtsfälle umgehend zu melden.

Insgesamt laufen im Land Brandenburg in 106 Fällen Ermittlungen wegen gefälschter Impfausweise. „In Brandenburg an der Havel gab es mindestens fünf Betrugsfälle, die Zahl hat in den letzten Monaten zugenommen“, sagt Torsten Herbst. Er arbeitet als Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums und macht klar, dass Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten laufen.

Fälschung ist eine Straftat Ein gefälschter Impfausausweis erfüllt nach Paragraph 267 des Strafgesetzbuches den Tatbestand der Urkundenfälschung. Dies ist die Auffassung des Brandenburger Polizeipräsidiums und mit der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg abgestimmt. „Der Gesetzgeber hat dies am 24. November 2021 mit dem Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite klargestellt“, sagt Polizeisprecher Torsten Herbst.

Geld- und Freiheitsstrafen

Dazu gehören der Verdacht der Urkundenfälschung, das Ausstellen unrichtiger sowie die Fälschung von Gesundheitszeugnissen. „Der gesetzlich vorgegebene Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis hin zu mehrjähriger Freiheitsstrafe. Wir sprechen nicht von einem Kavaliersdelikt. Wer sich mit einem gefälschten Impfpass einen digitalen Impfnachweis verschafft, muss damit rechnen, dass das entdeckt und konsequent verfolgt wird“ sagt Herbst.

Polizeisprecher Torsten Herbst. Quelle: pp

Andrea König ist eine von zwei Chefinnen der Apotheke im Gesundheitszentrum und der Germania-Apotheke in der Steinstraße. Auch sie gibt zu, dass die Zahl der Fälschungen zunimmt. „Wir rufen wirklich viel in Arztpraxen an, lassen uns die Impfungen bestätigen. Das ist anstrengend, für die Mitarbeiter der Arztpraxen und für uns. Wir haben ja eigentlich genug andere Arbeit“, sagt sie.

Lob der Polizei

Peter Schmieder von der Apotheke in Golzow betont, dass die Überprüfungen der Kunden die Apotheker auch in Schwierigkeiten bringen. „Wir kontrollieren im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das Problem beim Melden von Fälschungen an die Polizei ist, dass ich meine Schweigepflicht verletze und es bei Rezeptfälschungen schon zu Klagen gegen Apotheken gekommen ist. Eigentlich darf ich wegen des Datenschutzes niemanden bei der Polizei anschwärzen. Das ist ein schon lange bestehendes Dilemma. Wenn aber jemand offensichtlich gegen Gesetze verstößt, finden wir Mittel und Wege“, sagt er.

Aus Sicht der Polizei funktioniert die Zusammenarbeit mit den Apotheken. „Die überwiegende Mehrheit der uns gemeldeten Fälle ist durch aufmerksames Prüfen der Apothekerinnen und Apotheker im Land entdeckt worden. Je mehr Menschen sensibilisiert sind und auf Fälschungen bei Impfpässen achten, desto besser“, sagt Torsten Herbst.

Von Andre Großmann