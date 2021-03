Gefängnisstrafe wegen Handels mit Dopingmitteln: Gericht verurteilt Bodybuilder aus Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Ein 42 Jahre alter Mann aus Brandenburg an der Havel muss wegen des Handels mit Dopingmitteln ins Gefängnis. Das Schöffengericht am Amtsgericht in Brandenburg an der Havel verurteilte den Dachdecker zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Er muss die Kosten des Verfahrens tragen.

Auch während seiner letzten Verhandlung äußert sich der Angeklagte nicht direkt selbst zu den Vorwürfen. Dieses Mal befindet sich jedoch wieder Publikum im Saal. Die Zuschauer sind Freunde und Bekannte des Angeklagten und haben ein ähnliches Erscheinungsbild.

Richterin Susanne Götsche beginnt mit dem Vorschlag der erneuten Verlesung der Chatverläufe und der Telefonüberwachung (TKÜ) zwischen dem Angeklagten und Maik G. Grund dafür ist, dass die Verteidigerin Verena Duchow bei dem letzten Prozesstag nicht anwesend sein konnte. Jedoch verzichten alle Anwesenden auf das Angebot.

Anschließend beginnt Susanne Götsche mit der Verlesung des Gutachtens der Labor-Untersuchungsergebnisse von den bei G. gefundenen Substanzen. Sie sollen für B. gewesen sein. Gefunden wurden mehrere bunte Kunststoffdosen mit Tabletten und Kapseln, sowie Injektionsampullen. Die Mittel konnten als Dopingmittel, sowie nicht zugelassene Arzneimittel identifiziert werden. Die gesamte Verlesung dauerte fast 20 Minuten und am Ende war die Richterin hörbar außer Atem.

Angeklagter streitet Vorwürfe ab

Der Angeklagte legte nun eine Einlassung vor. Jedoch liest er sie nicht selbst vor, sondern seine Verteidigerin. In den Einlassung streitet B. alle Anschuldigungen ab. Er räumt ein, dass er zwar ein gelegentlicher Konsument der Mittel sei, jedoch nie mit ihnen gehandelt habe. Er kennt Maik G., da sie früher zusammen gearbeitet haben und fragt sich, warum die Ermittlungen gegen G. nicht weiterlaufen. Ein Fokus auf ihn erschließt sich nicht.

Maik G. habe gelogen, als er sagte, die Mittel seien für ihn bestimmt. „Ich wünsche mir ein objektives Verfahren“, heißt es in der Einlassung. Es haben nur zwei Telefonate zwischen ihm und G. stattgefunden. Er wünschte sich zudem, sein Telefon wäre ebenfalls bei der TKÜ überwacht worden. Es würde seine Unschuld beweisen. Sein Fazit: Maik G. lügt und er selbst ist unschuldig.

Staatsanwältin ist sich sicher

Es werden noch die früheren Strafen des Angeklagten vorgetragen, bevor die Beweisaufnahme schließlich beendet ist. Die Staatsanwältin trägt nun ihre Anklagepunkte vor. Für sie steht fest, dass B. im Jahr 2018 Dopingmittel gekauft habe, mit der Absicht sie zu verkaufen. Zudem habe er diese Mittel auch erhalten.

Sie nutzt die TKÜ als Hauptbeweis, denn aus dieser ginge eindeutig eine Bestellung von B. an G. hervor. Eine Absage der Auslieferung habe nie stattgefunden. Auch wenn G. bei seiner Vernehmung gelogen habe, gibt es keinen Grund das der Beamte die Protokolle hätte fälschen sollen und es ist bewiesen, dass hier der Name des Angeklagten gefallen ist.

Knapp 2000 Euro mit Handel eingenommen

Die Staatsanwältin schlägt aufgrund von gewerblichem Handel mit Dopingmitteln und einem daher folgenden Verstoß gegen das Anti-Dopinggesetz eine Freiheitsstrafe von drei Jahren vor. Der Angeklagte soll eine Geldsumme von 1.950 Euro zurückzahlen, welche er sich durch den Handel erschlossen habe.

Ein belastender Punkt ist, dass die Telefonüberwachung im Jahr 2018 stattgefunden hat, wo B. auf Bewährung war. Strafmildern wiederum wirkt, dass die Ereignisse mehr als zwei Jahre zurückliegen.

Verteidigerin Verena Duchow beginnt damit, dass es ihr „schwer fällt dazu Worte zu finden.“ Sie beantragt einen Freispruch ihres Klienten. Es habe nie eine Übergabe der Dopingmittel stattgefunden, da B. zu dem angeblichen Zeitpunkt gar nicht vor Ort war. Nur der Versuch des Besitzes, sei nicht strafbar.

Sie fragt das Schöffengericht: „Wie kann man so eine Haftstrafe verantworten?“. Der Fall rege sie auf. B. ist inzwischen ein gestandener Mann, der einer ehrlichen Arbeit nachgeht und mit seiner langjährigen Partnerin zusammenlebt. Eine Haftstrafe wäre tragisch.

Aufruhr im Gerichtssaal

Auch sie fragt, warum es kein Verfahren gegen Maik G. gibt. „Da geht mir die Hutschnur hoch!“, beklagt sie. G. habe bei der Polizei gelogen und den Namen des Angeklagten willkürlich genannt.

Nach einer 30-minütigen Pause fällt schließlich das Urteil. Für das Gericht sind die Chatverläufe und die Ergebnisse der Telefonüberwachung eindeutig. Es sei klar, dass G. vor Gericht gelogen habe, jedoch stehe eine Handelsbeziehung der beiden fest.

Im Gerichtssaal herrscht Aufruhr. Der Verurteilte B. verlässt schnell den Saal und seine Freunde regen sich lauthals auf. „Immer das gleiche“, beschwert sich einer. Der Verurteilte hat die Möglichkeit, das Urteil anzufechten.

Von Julia Kazmierczak