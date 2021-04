Gefahr für die Gesundheit: Müll auf Deponie Altbensdorf belastet das Grundwasser

Altbensdorf

Fernseher, Kanister und 20.000 Kubikmeter geschredderte Kunststoffabfälle rotten auf der ehemaligen Deponie in Altsbensdorf vor sich hin. Das Erbe der Müllmafia belastet die Bensdorfer seit 13 Jahren und ist eine Gefahr.

Gefahren im Grundwasser

„Wir haben hier eine tickende Zeitbombe in der Erde und das Grundwasser ist geschädigt. Die Gefahr für uns Bensdorfer muss beseitigt werden und das so schnell wie möglich“ sagt Bensdorfs Bürgermeister Jens Borngräber.

Ralf Buschalsky bewertet die Situation. Er ist Teamleiter bei der unteren Abfallbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark und zuständig für die Sanierung des Geländes. „Durch die illegalen Abfälle wird das Grundwasser fortlaufend geschädigt. Das Wasser enthält Schwermetalle wie Arsen und Blei, aber auch Bor und Kohlenwasserstoffe, die nachweislich aus den Abfällen ausgewaschen werden. Wir wissen nicht, wer sich in der Nähe einen Brunnen angelegt hat und diesen nutzt. Ja wir haben dort eine Gefahr und das höchste Schutzgut ist die menschliche Gesundheit, deshalb handeln wir“, sagt Ralf Buschalsky.

Haft für kriminellen Entsorgungsunternehmer

Er beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit dem Gelände gegenüber vom Altbensdorfer Friedhof. Damals sollte die alte Bürgermeisterkippe von Altbensdorf eigentlich mit kontrolliertem Bauschutt und Boden abgedeckt werden. Doch bei Probeschürfungen wurden 2008 Unmengen übel riechende, geschredderte Abfälle knapp unter der Oberfläche gefunden.

Entsorgungsunternehmer Bernd Reif hatte von 2006 an mindestens 3240 Lastwagen-Fuhren geschredderten Haus- und Gewerbemülls illegal in sieben ehemaligen Deponien und einem Sandtagebau im Kreis vergraben – in Mörz, Schlunkendorf, Altbensdorf, Zitz, Rogäsen, Schlamau und Wollin. Der Staatsanwaltschaft Potsdam zufolge hat R. dabei rund vier Millionen Euro Gewinn gemacht.

Der kriminelle Entsorgungsunternehmer wurde im Januar 2012 zu vier Jahren und drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt, das Urteil wurde am 20. Februar 2013 rechtskräftig. Bis heute stapelt sich der Müll, in Altbensdorf halten auch Stacheldraht und ein Schild mit dem Hinweis „Unbefugtes Betreten verboten“ Gäste nicht ab.

Entsorgung kostet 4 Millionen Euro

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark realisiert die Räumung des Areals durch eine sogenannte Ersatzvornahme. Dabei teilt der Kreis der Kommune per Anordnungsverfügung mit, dass er bei der Finanzierung in Vorleistung geht, um sich das Geld anschließend bei den Bensdorfern zurückzuholen. Die Maßnahmen für die Räumung kosten nach bisherigen Planungen bis zu 4 Millionen Euro.

Jens Borngräber glaubt nicht, dass die Gemeinde Bensdorf diese Summe zahlen kann. „Wir als Amt Wusterwitz haben weder die personellen, noch fachlichen Ressourcen, so etwas zu stemmen, die Fachlichkeit liegt doch beim Landkreis. Er muss eben sagen, wie wir das gemeinsam hinkriegen“, sagt der 54-Jährige. Er fordert Lösungen zur Finanzierung der Sanierung, „ohne uns als Gemeinde zu ruinieren“.

Diskussion um Zuständigkeiten

Ralf Buschalsky sieht die Lage anders. „Wir haben da eine alte Bürgermeisterkippe liegen, das ist der Abfall der Gemeinde Bensdorf und sie ist für ihre Abfälle zuständig“, sagt er. Weil die Gemeinde Bensdorf zum Amt Wusterwitz gehört, beobachtet Amtsdirektor Michael Hase die Situation. „Die Kosten würden die Gemeinde definitiv überfordern, wir führen weiter Gespräche mit dem Landkreis“, sagt er der MAZ.

Zu den Kosten äußert sich Ralf Buschalsky nicht. Er ist aber sicher, dass es keine Alternative zur Sanierung gibt. Bis wann diese abgeschlossen ist, bleibt unklar. Das Tempo hängt vom Verfahren der Kommunalaufsicht und einem neuen Dokument ab.

Keine Lösung in Sicht

„Wir haben ein Artenschutzgutachten erstellen lassen, in dem geprüft wird, ob Biotope und geschützte Tierarten auf dem Areal leben, das werten wir mit der unteren Naturschutzbehörde aus“, sagt Ralf Buschalsky. Einen Zeitpunkt für die Sanierung zu benennen sei seiner Meinung nach nicht möglich. „Wir bleiben am Ball, Maßnahmen werden geplant, ausgewertet und umgesetzt. Ob die Sanierung in diesem Jahr klappt, ist unklar“ sagt er der MAZ.

Bensdorfs Bürgermeister Jens Borngräber hofft auf schnelle Lösungen: „Wir dürfen nicht nur über Zuständigkeiten bei der Müllbeseitigung reden und brauchen einen klaren Fahrplan, damit niemand zu schaden kommt“, sagt er.

Von André Großmann