Gefahr für die Gesundheit: Wann und wo Licht Brandenburgern und der Natur schadet

Brandenburg/H

Einige Lichter der Brandenburger Innenstadt sind laut Biologin Annette Krop-Benesch eine Gefahr für die Natur und Gesundheit. Beim ersten Night Light Walk läuft die Forscherin mit Gästen durch die City und erklärt, was Lichtverschmutzung anrichtet.

Zur Galerie Biologin Annette Krop-Benesch erklärt Brandenburgern beim ersten Night Light Walk, wann Licht der Gesundheit schadet. Die MAZ zeigt Einblicke der Tour.

Brandenburger Bäume mit Burnout

Am Katharinenkirchplatz entdeckt sie einen Baum, der unter der künstlichen Beleuchtung leidet. „Dieser Baum hat einen Burnout. Weil er immer wieder angestrahlt wird, denkt er, dass es Tag ist. Deshalb betreibt er Photosynthese und erholt sich nicht. Er macht also Überstunden, weil er immer nur von Licht umgeben ist. Seine Blätter bekommen deshalb braune Flecken, sterben früher ab und fallen herunter“, sagt Krop-Benesch der MAZ.

Nur wenige Meter entfernt sieht sie eine Skulptur, die Insekten mit ihrer Strahlung anzieht. Die Lebewesen schwirren so sehr um das Licht, dass sie erschöpft auf den Boden fallen und anschließend sterben. Als zusätzliche Belastung strahlt das Licht des Baus in die angrenzende Wohnungen hinein. Spaziergängerin Andrea Zobel gefällt das Bauwerk, doch sie kann nicht verstehen, wieso es gerade hier stehen muss. Die Brandenburgerin will beim Night Light Walk erfahren, welche Folgen die verschiedenen Lichter in der Stadt haben.

Lichtsmog in Brandenburg an der Havel

Diese Frage stellt sich Annette Krop-Benesch seit Jahren. Sie bezeichnet sich als sogenannte Nachtschützerin und betont, warum. Laut der Autorin werden die Nächte immer heller und das hat negative Folgen. „Lichtverschmutzung verändert in grundlegender Weise den Lebensraum Nacht, Wissenschaftler finden schädliche Einflüsse künstlicher Beleuchtung in allen Habitaten und Organismengruppen, bei Bakterien über Pflanzen,verschiedensten Tierarten und beim Menschen“, sagt sie der MAZ. Sie macht klar, dass Licht die Bildung des Hormons Melatonin unterdrückt, das den Körper in den nächtlichen Ruhezustand versetzt und das Immunsystem unterstützt.

Ohne den Wechsel von hellen Tagen und dunklen Nächten bestehe die Gefahr, dass der Körper aus dem Takt kommt und lebenswichtige Funktionen gestört sind. Mögliche Folgen seien Depressionen, Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs. „Wer gesund leben will, sollte also auch richtig mit Licht umgehen. Der einfachste Tipp ist, möglichst viel Zeit am Tag im Sonnenlicht zu verbringen, nach Sonnenuntergang auf helles Licht zu verzichten und im fast Dunklen zu schlafen“, sagt Krop-Benesch.

Kritik für die Beleuchtung auf dem Marienberg

Ihre Tour führt sie von der Neustadt in die Altstadt bis zum Aussichtsturm an der Friedenswarte. Sie kritisiert die LED-Beleuchtung am Salzhofufer und Passanten geben ihr Recht. „Hier sitzen am Abend meist nur Jugendliche, sonst wirkt alles sehr grell und überladen. Es ist eine Belastung für die Augen“, sagt Läufer Daniel Betz. Lobend erwähnt die Biologin die Beleuchtung in der Brandenburger Altstadt, unter anderem in der sogenannten Kommunikation und Ritterstraße. „Das ist eine traditionelle Beleuchtung, die dezent eingesetzt ist und die Augen entspannt“, sagt sie.

Auf ihrem Weg zur Friedenswarte erleben sie und die Teilnehmer des Walks Überraschungen. Sie sehen orangenes, weißes und grünes Licht, erleben alte Natriumdampf- und Quecksilberdampflampen, die schon seit Jahren hier oben stehen. „Die Lichter auf dem Marienberg sind sehr verschieden und sehen seltsam aus. Leider sind sie auf Höhe der Friedenswarte so hell, dass man von oben kaum noch die Dächer der Stadt wahrnimmt“, sagt Krop-Benesch. Sie hofft, dass die Brandenburger und die Stadtverwaltung umdenken und auf nachhaltigere Beleuchtungen setzen und plant im September mit dem Team der Villa Fohrde eine zweite Tour.

Brandenburger, die das Licht in ihrer Umgebung stört, sollten sich an den Tiefbau der städtischen Verwaltung wenden. „Wir sind der Anlaufpunkt für die Straßenbeleuchtung und setzen uns mit Frau Krop-Benesch in Verbindung , um nochmal über das Licht in der Stadt zu reden“, sagt Chef Peter Reck.

Brandenburger, die Verbesserungsvorschläge für die Beleuchtung in ihrer Umgebung haben, können sich unter der 03381/586324 melden. Weitere Infos zur Lichtverschmutzung unter www.krop-benesch.de/licht.html

Von André Großmann