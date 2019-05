Brandenburg/H

Der Landtagskandidat der Linken Andreas Kutsche, hat das Verhalten der Bundestagsabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Dietlind Tiemann im Zusammenhang mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) scharf kritisiert. Die CDU-Chefin verdrehe Tatsachen und schiebe Verantwortungen an andere ab.

Hintergrund seiner Kritik sind Tiemanns Äußerungen zur geplanten Universitätsausbildung von Medizinern in Cottbus. Anfang Mai hatte Tiemann beklagt, dass, wenn aus Kohlemitteln eine Medizin-Fakultät in Cottbus entstünde, bei der die Studenten anders als in Brandenburg an der Havel keinen finanziellen Beitrag zu leisten hätten, für den künftigen Mediziner-Nachwuchs klar wäre, wohin sie gingen.

Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann meint, die Landesregierung gefährde die Mediziner-Ausbildung in Bandenburg und Neuruppin mit einer kostenlosen Uni-Ausbildung in Cottbus. Quelle: Rüdiger Böhme

Tiemann sagt: „Ich halte es für den völlig falschen Weg, hier parallel etwas aufzubauen. Wir müssen alle Kraft in die Anerkennung als Universitätsklinikum und die für finanzielle Ausstattung verwenden.“ Dann forderte Tiemann mehr Unterstützung bei der Forschungsförderung durch die rot-rote Landesregierung. In der Folge kam es zu Protesten an der MHB in Brandenburg und Neuruppin gegen die vermeintlich unsolidarische Haltung der Landesregierung.

Kutsche: „Dass Frau Tiemann Briefe schreiben und austeilen kann, wissen wir. Dass aber wissentlich die Tatsachen verdreht werden, war bisher noch nicht so offensichtlich.“ Denn, so Kutsche, es seien mitnichten die SPD oder die Linken, die, Cottbus als Uni-Standort ins Spiel gebracht hätten.

Und so zitiert Kutsche aus dem Eckpunktepapier von Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier ( CDU), der als Ausgleich für den Stopp des Braunkohlebergbaus in der Lausitz folgendes vorschlägt: „16 neue oder erweiterte Forschungseinrichtungen, eine Universitätsklinik in Cottbus und dazu viele neue Straßen- und Bahnverbindungen.“

Das bislang noch nicht veröffentlichte, aber dem RBB vorliegende „Konzept des Ministers verspricht die Schaffung all dieser Einrichtungen. Abstriche gibt es dagegen bei Kulturprojekten und der finanziell angestrebten Ausstattung von Kommunen“, so Kutsche weiter.

„Wer sei nun schuld – „Herr Woidke oder Herr Altmaier?“, will Kutsche von Tiemann wissen. Auch wenn Kutsche die CDU-Chefin nun Maß nimmt: Als Mitarbeiter des Klinikums und möglicher Landtagsabgeordneter will er wie sie, dass die MHB gestärkt wird: Er fordert Tiemann daher auf, „im Interesse unserer Stadt ihrem Parteifreund (Altmeier) den Kopf zu waschen, dabei aber nicht der Brandenburger Landespoltik „den Schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben.“

Von Benno Rougk