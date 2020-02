Gefahr gebannt: Feuerwehr holt lose Dachplatten von der Curie-Schule

Brandenburg/H

Zu einem Einsatz an der Frederic-Joliot-Curie-Schule ist an diesem Montagmittag die Brandenburger Berufsfeuerwehr in die Große Münzenstraße 14 ausgerückt. Der Grund: Gelockerte Dachteile, die drohten herunterzustürzen.

Der Hausmeister des städtischen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements hatte die Feuerwehr auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

Mit Blaulicht in die Neustadt

Gegen 12.50 Uhr rückten zehn Feuerwehrleute mit dem Drehleiterfahrzeug, einem Hilfslöschzug und dem Einsatzleitwagen mit Blaulicht aus in die Seitenstraße der Hauptstraße.

Zur Galerie Das Dach der Curie-Schule in der Großen Münzenstraße ist wieder sicher. Die Brandenburger Berufsfeuerwehr hat die gelockerten Trapezbleche vom Dach geholt.

Die Feuerwehr sperrte während ihres Einsatzes zunächst den Eingang zur Schule. Sie fuhr die Drehleiter aus und holte mehrere lose Dachteile, sogenannte Trapezbleche, nach unten.

Weitere lose Dachziegel

Zudem fielen den Profis an der gegenüberliegenden Hausnummer zwei lose Dachziegel auf, die kurz vor dem Herunterfallen waren. Auch diese Gefahr wurde während der Aktion beseitigt.

Um 13.37 Uhr war der Einsatz in der Neustadt erfolgreich beendet.

Von Jürgen Lauterbach