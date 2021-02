Gefahr hinter der Kurve: Unbeleuchtetes Auto sorgt in Plaue für Aufregung

Plaue

Ungesichert und ohne Licht stand am Mittwochabend ein Audi hinter einer Kurve in Plaue. Viele Autofahrer, die von der Plauer Landstraße abbogen, sahen den Wagen erst im letzten Augenblick und mussten scharf bremsen, um nicht gegen das parkende Fahrzeug zu krachen. Dann griff die Polizei ein. Etliche Kraftfahrer hatten dort angerufen. Das teilte die Inspektion in Brandenburg an der Havel am Donnerstag mit.

Auto bei Unfall beschädigt

„Als die Kollegen vor Ort eintrafen, wurde bekannt, dass der abgestellte PKW Audi am Nachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt war“, berichtet die Erste Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk. Die Fahrzeugführerin habe bei der Unfallaufnahme versichert, sich um das Fahrzeug zu kümmern.

„Da die Absicherung nicht erfolgte und durch den ungesicherten PKW mehrere Fahrzeugführer in Gefahrensituationen gebracht wurden, wurde gegen die Fahrzeugführerin eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen“, erklärt Peggy Wölk. Ein Abschleppunternehmen habe dann das Auto weggeschafft.

