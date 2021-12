Gefahr im Auto: Rettungssanitäter gibt nach dem tödlichen Unfall in Krielow Tipps für den Notfall

Krielow

Der tödliche Unfall auf dem Ackerweg bei Krielow beschäftigt Kevin Kujat. Der Rettungssanitäter aus Wenzlow ist geschockt, dass zwei Jäger mit ihrem Wagen im Wassergraben feststeckten und im Fahrzeug starben.

Tipps für den Notfall

Deshalb gibt er Autofahrern Tipps für den Notfall. „Es ist ein Albtraum, in einem im Wasser versinkenden Auto gefangen zu sein. Hier zählt jede Sekunde, um Leben zu retten. Dabei ist es entscheidend, die Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen, auch wenn es schwer fällt“, sagt der 27-Jährige.

Der Wenzlower ist bei Einsätzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark unterwegs, um Menschen in Not zu helfen. Er rät Fahrern, die sehen, dass sie in einem Gewässer landen, konzentriert zu bleiben und ruhig zu atmen.

Jede Sekunde zählt

Denn meist bleiben nur um die 30 Sekunden Zeit zu reagieren, bevor das Auto unter die Wasseroberfläche sinkt. „Menschen im Fahrzeug sollten den Notruf erst wählen, wenn sie aus dem Auto entkommen sind, denn sonst verschwenden sie wertvolle Zeit“, sagt Kujat.

Sobald das Auto auf dem Wasser aufschlägt, sollten die Fahrzeuginsassen ihren Gurt öffnen. „Man kann nicht aus dem Auto aussteigen, solang man angeschnallt ist“, kommentiert der Rettungssanitäter.

Fenster öffnen oder zerstören

Diese Maßnahme gilt als erster Schritt im sogenannten S.W.O.-Protokoll vom Sicherheitsexperten Dr. Gordon Giesbrecht. Die Abkürzung steht für „Seatbelts off, Window open or broken, Out“, was übersetzt soviel wie Gurt lösen, Fenster öffnen oder einschlagen, Auto verlassen heißt.

Nachdem ein Fahrer den Gurt gelöst hast, soll er so schnell wie möglich das Fenster öffnen, bevor das Wasser über die Höhe des Fensters steigt. Wenn einmal Wasser gegen die Scheibe drückt, ist es fast unmöglich, es zu öffnen oder einzuschlagen. Wenn das Auto elektrische Fensterheber hat, funktionieren diese auch einige Minuten, nachdem das Auto im Wasser versunken ist.

Kevin Kujat rät, das Fenster zu zerstören, wenn es nicht zu öffnen ist. „Dafür eignet sich am besten ein Nothammer. Alternativ kann man auch eine Kopfstütze lösen und mit den Stäben die Scheibe an einer unteren Ecke mit einigen kräftigen Stößen einzuschlagen“, sagt er der MAZ und empfiehlt, eine Tür zu öffnen, wenn sich das Auto unter der Wasseroberfläche befindet.

Auf den Körper achten

Wenn Autofahrer schwimmen müssen, sollten sie nur ihre Arme benutzen, um andere Insassen nicht mit dem Fuß zu verletzen. Laut dem Rettungssanitäter dauert es 60 bis 120 Sekunden, bis sich ein Auto komplett mit Wasser füllt. „Wenn Menschen in Not nicht wissen, in welche Richtung sie schwimmen müssen, sollten sie sich an der Richtung orientieren, in der es am hellsten ist“, sagt er.

Sobald Menschen dem Auto entkommen sind, sollten sie die 112 anrufen , um den Unfall zu melden. „Verunfallte müssen sich so schnell wie möglich ärztlich untersuchen lassen, weil eine Unterkühlung nicht unwahrscheinlich ist und das Adrenalin im Blut so hoch ist, dass Menschen ihre Verletzungen kaum realistisch einschätzen können. Deshalb ist es wichtig, noch ein paar Tage später auf die Signale des Körpers zu achten“, sagt Kujat.

Von André Großmann