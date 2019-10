Zwei Brandenburger werben mit Videos für den Datenschutz

Brandenburg/H

Mit einer Bierflasche im Arm schläft die 21-jährige Nikki May betrunken auf einer Party ein. Freunde filmen sie, veröffentlichen das Video online, der Clip zerstört Jahre später die Karrierechancen der jungen Frau. Ihre Bewerbung wird vom Chef der Arbeitsbank GmbH Timo Ehrmann sofort abgelehnt, als er die Szenen auf dem Computerbildschirm sieht.

Botschaft für die Welt

„Selbst wenn du es schon vergessen hast, das Internet vergisst nie“, lautet die Nachricht am Ende des Kurzfilms. Das Szenario ist fiktiv, doch ihre Botschaft wollen zwei Brandenburger der Welt mitteilen. Das Künstlerpaar Tetyana Mumro und Nicolai Raab wohnt seit einem Monat in Brandenburg an der Havel, holte sich mit dem Video „Weißt du noch?“ den ersten Platz beim Datenschutzvideowettbewerb in Zürich und plant weitere Clips.

Als der Kurzfilm entstand, lebte Raab noch in der baden-württembergischen Kreisstadt Lörrach an der Schweizer Grenze und nahm mit seiner Idee am Wettbewerb teil.

Risiken geteilter Inhalte

„Wir wollen zeigen, welche Folgen das leichtsinnige Teilen von Inhalten haben kann“, sagt der Filmproduzent und Schauspieler. Der 21-Jährige empfiehlt Nutzern sozialer Netzwerke deshalb zu hinterfragen, was online mit ihren veröffentlichten Daten und Inhalten geschieht.

„Oft tritt man seine Rechte am Bild komplett ab. Es kann daher sein, dass mein privates Foto irgendwo in New York für eine Werbung genutzt wird“, sagt der Brandenburger. Er gibt seinen Realnamen nicht an und vermeidet Fotos, „die vielleicht für einen Moment lustig sind.“

Postings im Netz hinterfragt

Für ihn ist die Vorstellung beängstigend, dass Postings und Medien noch Jahre später im Netz verfügbar sind. „Deshalb überlege ich vorher fünfmal, was ich veröffentliche und welche Konsequenzen das haben kann“, sagt Raab.

Auch seine Freundin Tetyana Mumro weiß als Lehramtsstudentin, worauf sie im Netz verzichtet. „Fotos, die mich leicht bekleidet am Strand zeigen, vermeide ich. Es wäre nicht toll, wenn Schüler später von mir solche Bilder sehen, außerdem kommt es bei Bewerbungen unseriös rüber“, sagt die 19-Jährige.

Entstehung eines Videoclips

Doch wie entsteht ein Clip zum Datenschutz im Internet? Das Paar denkt hierfür zunächst über Ideen nach, prüft vorab mögliche Tonstörungen durch Straßenlärm und Wind, besichtigt Drehorte für Filmszenen und erarbeitet anschließend ein sogenanntes Storyboard, die zeichnerische Version eines Drehbuchs. Anschließend sucht Nicolai Raab für sein Werk nach Darstellern, dreht mehrere Stunden mit einer Systemkamera und schneidet die Szenen mit einem Videobearbeitungsprogramm am Computer.

Nicolai Raab filmt mit einer Systemkamera und erstellt Videoclips zum Datenschutz im Internet. Quelle: André Großmann

Medienkompetenztraining geplant

Die Neu-Brandenburger planen weitere Videos zu Themen wie dem Nutzungsrecht von Fotos, Identitätsdiebstahl und Datenklau. Sie erwarten, dass die Risiken im Netz in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Deshalb wollen Tetyana Mumro und Nicolai Raab die Medienkompetenzen von Schülern stärken und Workshops für Kinder und Jugendliche anbieten.

„Als wir hierherkamen, haben wir mehrere Schulen angeschrieben, doch bislang hat sich niemand zurückgemeldet“, kommentiert Tetyana Mumro. Die Hoffnungen wollen sie trotzdem nicht aufgeben und Schüler informieren.

Das Künstlerpaar fühlt sich dennoch wohl in der Havelstadt und hat schon eine Lieblingslaufstrecke, die sie durch die Innenstadt über die Näthewinde-Brücke in Richtung Dom und Grillendamm führt. „Wir haben beschlossen, dass wir hier nie wieder wegziehen“, sagt die 19-Jährige. Ihr nächstes Projekt steht bereits, denn bis zum 1. November will sie mit ihrem Freund Nicolai einen Kurzfilm für den Datenschutz Medienpreis (Dame) 2019 einreichen.

Wer digitale Themen mit den Gewinnern des Datenschutzvideowettbewerbs besprechen möchte, schreibt per E-Mail an Nicolai-Raab@gmx.de.

