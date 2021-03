Brandenburg/H

Ivan ist gerade von der Arbeit gekommen. Sein Arbeitsanzug leuchtet orange auf dem Neustädtischen Markt, er arbeitet in Potsdam bei der Abfallentsorgung. Seit vier Jahren lebt er in der Gemeinschaftsunterkunft in der Upstallstraße. „In dem Heim wird man verrückt“, sagt der 33-Jährige. Ivan ist einer von zahlreichen Bewohnern der beiden Brandenburger Gemeinschaftsunterkünfte, die am Dienstag um 15 Uhr auf dem Neustädtischen Markt gegen ihre Lebensbedingungen demonstrierten.

Fast 80 Menschen sind zu der Kundgebung mit dem Motto „Leben im Lager? Keinen Tag länger“ gekommen, unterstützt werden die Bewohner von der Seebrücke/Brandenburg an der Havel, Seebrücke Potsdam und Weltoffenes Werder. 16 Forderungen brachten die Bewohner auf einer langen Papierrolle in die Innenstadt. Sie fordern unter anderem ein Bleiberecht für alle, eine respektvolle Beratung in der Ausländerbehörde, ein Recht auf Bildung, aber auch eine bessere Verkehrsanbindung der Unterkünfte.

Küchen und Waschräume schließen um 22 Uhr

Auf dem Platz hängen große Transparente, Demonstrierende haben gelbe Schilder mitgebracht. „Wir können nicht weiter leben wie bisher“ steht auf dem einen, „Recht auf würdevolles Wohnen! Zugang zu Küchen und Toiletten 24 h pro Tag“ auf einem anderen. Jeden Tag um 22 Uhr werden die Waschräume und die Küchen in der Unterkunft abgeschlossen, sagt Ivan. Bewohner, die in Berlin Arbeit gefunden haben und erst spät nach Hause kommen, könnten sich nichts mehr zu essen machen.

Eric hat selbst für zweieinhalb Jahre in der Unterkunft in der Upstallstraße gelebt. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Bewohner wünschen sich ein selbstbestimmteres Leben. Viele wohnen seit Jahren in Gemeinschaftsunterkünften, teilen sich Küche und Bäder. Jedes Mal wenn sie kommen und gehen, müssen sie sich mithilfe einer elektronischen Karte an- und abmelden. Seit der Corona-Pandemie gibt es keine Besuchserlaubnis, auch nicht mit Schnelltests. Viele Bewohner fühlen sich zunehmenden isoliert, sagt Eric. Er hat selbst vor zwei Jahren in der Upstallstraße gewohnt. Die Isolation liege auch daran, dass der Bus nur noch einmal am Tag zum Heim verkehre. „So ist keine Integration möglich. Integration bedeutet mitmachen. Wir wollen mitmachen, aber niemand hört uns zu“, sagt Eric.

„Wir wollen hier leben und arbeiten“

Doch nicht nur mit den Bedingungen in den Heimen, die sie „Lager“ nennen, sind die Bewohner unzufrieden. Sie wünschen sich, dass die Ausländerbehörden schneller über Auszugserlaubnisse entscheidet, damit sie eine eigene Wohnung finden können. „Viele von uns suchen eine Perspektive. Wir wollen hier leben und arbeiten“, sagt Eric. Aber es sei nicht so einfach eine Arbeit zu finden, wenn man nur eine Duldung oder eine befristeten Aufenthaltserlaubnis hat. Ivan hat es geschafft, seit zwei Jahren hat er den Job in Potsdam. Aber er wohnt immer noch in dem Heim. Mehrfach hat er versucht einen Antrag zu stellen, aber keine Antwort erhalten.

Von der Stadtverwaltung ist niemand zu Kundgebung gekommen. In einer Pressemitteilung nahm der zuständige Beigeordnete Wolfgang Erlebach (Die Linke) im Vorfeld Stellung zu den Forderungen der Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte. Für die Forderung nach Abschaffung von Gemeinschaftsunterkünften, für uneingeschränktes Bleiberecht oder Arbeitserlaubnisse sei die Stadt nicht zuständig, sagt er.

16 Forderungen brachten die Bewohner auf den Neustädtischen Markt. Quelle: Rüdiger Böhme

Stadt: Passende Wohnungen seien oft nicht verfügbar

Zu den Forderungen nach eigenen Wohnungen sagt Erlebach: „Die vorläufige Unterbringung von Personen im Rechtskreis des Asylbewerbergesetzes erfolgt auf der Grundlage des Landesaufnahmegesetztes in Gemeinschaftsunterkünften, Wohnungsverbünden oder Übergangswohnungen.“ 92 der 143 Personen, die in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen, hätten Anspruch auf eigenen Wohnraum und die Übernahme der Kosten durch das Jobcenter. Allerdings seien Wohnungen in den erforderlichen Segmenten oft nicht verfügbar.

Zu der elektronischen Überwachung äußerte sich Erlebach auch. Das System sei notwendig für die Kostenerstattung. Nur so könne die Stadt dem Land nachweisen, dass die Personen tatsächlich in den Gemeinschaftsunterkünften leben. Weiterhin betonte er, dass der Arbeitskreis Migration und die Stadtverwaltung verschiedene Möglichkeiten bieten würden, um einzelne Probleme besprechen zu können.

Von Lena Köpsell