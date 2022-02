Brandenburg/H

Mehrmals pro Woche erlebt Tanya Raab Hass, Rassismus und Aufrufe zur Gewalt. Doch die Brandenburgerin gibt nicht auf. Auf ihrer Instagram-Seite oy_jewish_mamma zeigt sie, wie Juden leben, feiern und trauern. Sie bleibt stark, auch wenn sie Unbekannte bedrohen.

Tanya Raab zeigt auf Instagram, wie vielfältig jüdisches Leben ist. Quelle: privat

Brandenburgerin kämpft gegen Antisemitismus

Die Brandenburgerin hat mehr als 3600 Follower, kämpft gegen Antisemitismus, Vorurteile, informiert und setzt ein Zeichen für Toleranz. „Meiner Meinung nach ist das jüdische Leben in Brandenburg an der Havel nicht wirklich sichtbar, hier gibt es noch viel zu tun. Es wird zwar sehr viel über jüdisches Sterben im Zusammenhang mit dem Holocaust gesprochen, aber viel zu wenig über das jüdische Leben. Das möchte ich ändern, denn Juden existieren in der gesellschaftlichen Wahrnehmung häufig nur als Opfer “, sagt Raab.

Der Ruhetag Shabbat beginnt mit einem festlichen Essen. Quelle: Tanya Raab

Sie betont, dass viele Brandenburger keine Juden kennen, sich deshalb vor dem Unbekannten fürchten und so Vorurteile entstehen. Für Tanya Raab sind die sozialen Medien deshalb eine Chance. Sie will mit ihren Bildern zeigen, dass Juden und Atheisten nicht viel unterscheidet. Raab erklärt, ob sie und ihre Familie vor dem Essen beten, spricht über den Umweltschutz im Judentum und zeigt sich mit ihrem Baby vor einem Regenbogen. Es ist ein Statement gegen Angst und Gewalt.

Hassnachrichten von Männern

„Es ist wichtig, dass wir alle miteinander reden und Ängste abbauen. Ich habe unglaublich viele Nachrichten von Menschen bekommen, die mir dafür danken, dass ich ihnen helfe, mehr über das Judentum erfahren. Solche Nachrichten wiegen mehr als jeder Hass“, sagt die 22-Jährige der MAZ. Sie gibt zu, dass sie auf den Brandenburger Straßen nie bedroht worden ist, aber skeptische Blicke erntete.

Auf Instagram postet Raab Fotos mit der Kippa, einer jüdischen Kopfbedeckung. Sie präsentiert den Channukaleuchter und koscheres Essen. Bei aller Unbeschwertheit denkt sie aber immer wieder an de Antisemitismus und seine Folgen. „Mir schreiben Menschen, die akzeptieren, dass Juden vergast wurden und die behaupten, dass Juden sich gern als Opfer darstellen, um Vorteile zu haben und Mitleid zu erhalten. Es ist traurig, dass so etwas im Jahr 2022 immer noch passiert. Der Großteil der Hassnachrichten kommt von weißen Männern mit deutschen Vornamen“, sagt Raab.

Pläne für zwei Theaterstücke

Die Brandenburgerin sucht zunächst das Gespräch, wenn dies aber nichts bringt, meldet sie Kommentare oder blockiert Nutzer, die sie beleidigen. Für die Brandenburger Historikerin Annika Hempel ist klar, dass der Hass auf Juden auch heute ein Problem ist. „Antisemitismus ist immer präsent. Wir als Nichtjuden nehmen diesen nicht wahr, oder verschließen uns dem gegenüber, aber das bedeutet nicht, dass er nicht da ist“, sagt sie. Hempel hat sich mit dem Antisemitismus in der DDR beschäftigt und weiß, dass Brandenburger ihren Hass auf Juden heute vor allem online ausleben.

Tanya Raab engagiert sich und arbeitet deshalb mit ihrem Mann Nicolai an zwei Theaterstücken für Brandenburger. Während „Rabbit Hole“ die Radikalisierung Rechtsextremer im Internet thematisiert, zeigt „Shalom“ das jüdische Leben und damit verbundene Vorurteile. Beide Werke sollen im Sommer 2022 starten und für Schüler ab der siebten Klasse zu sehen sein.

Kritik an der Jüdischen Gemeinde

Kritik übt Tanya Raab an der Jüdischen Gemeinde in der Großen Münzenstraße. „Ich habe mehrmals versucht, mit der jüdischen Gemeinde in Verbindung zu treten, doch es kam kein richtiger Kontakt zustande. Ich hoffe, dass sie ihre Türen öffnet und sich mehr ins Stadtleben einmischt. Wir haben hier in dieser Stadt doch soviel Potenzial, das sollten wir nutzen“, sagt sie.

Die Lehramtsstudentin betont auch, dass Brandenburger Querdenker „in ihren Chats immer wieder antisemitische Äußerungen machen“ und zu Gewalt gegen jüdische Menschen aufrufen. Raab hofft, dass die Gemeinde sich dagegen wehrt. Die Brandenburgerin hat Bedenken, mit Davidsternkette rauszugehen, besonders in Begleitung ihrer kleinen Tochter.

Dann überwindet sie sich doch und macht weiter. „Der Gedanke daran, dass meine jüdische Tochter irgendwann in einer Gesellschaft mit weniger Antisemitismus leben kann, motiviert mich jedes Mal aufs Neue. Ich mache das für mich, für meine Familie aber auch für alle anderen jüdischen Menschen da draußen, die oft in Angst leben“, sagt sie.

