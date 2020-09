Gegen Fehlinformationen: Medizinstudenten sprechen mit Schülern über Corona

Brandenburg/H

Als Anfang des Schuljahres ein Schüler im Unterricht meinte: „Corona gibt es gar nicht“, musste Lehrerin Claudia Henning ganz schön schlucken. Sie hoffte auf Aufklärungshilfe – und bekam sie ganz unkompliziert. Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) sind nun in verschiedenen Klassen der Otto-Tschirch-Oberschule unterwegs, um über das Virus zu sprechen.

Mit Fachwissen Falschinfos begegnen

„Ich habe das Thema in der ersten Schulwoche in LER (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde) aufgegriffen“, erzählt Claudia Henning. In diesem Zusammenhang wollte sie noch einmal die wesentlichen Abstands- und Hygieneregeln mit den Jugendlichen besprechen. Als dann die Äußerung des Jungen kam, war sie perplex. Sie sprach den Allgemeinmediziner Mario Zerbaum an, ob es eine Möglichkeit gäbe, in den Austausch zu kommen.

Anzeige

„Ja“, sagte dieser sofort und stellte – selbst Lehrbeauftragter an der MHB – die Verbindung zu Studenten her. Trotz Semesterferien erklärte sich spontan eine achtköpfige Gruppe angehender Mediziner bereit, in die Schule zu gehen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Dazu gehören auch David Füller und Julian Bredehorst, die am Montagnachmittag eine achte Klasse besuchten.

Weitere MAZ+ Artikel

„Ich finde es total wichtig“, begründete Julian Bredehorst sein Engagement. „Wir haben schließlich den Wissenszugriff, um das laiengerecht aufbereiten zu können.“ Auch sein Kommilitone Füller stellte fest: „Wir haben einen höheren Informationsstand und andere Quellen als der Durchschnittsbürger.“ Mit diesem Fachwissen wollen die Studenten überzeugen und gegen Falschinformationen antreten.

Die Maske ist großes Thema

Davon wurden in dieser achten Klasse nicht allzu viele laut. Die Jugendlichen lauschten den Ausführungen rund um das Virus und die Gefahr, die es in sich birgt. Auch den viel zitierten Vergleich zur Grippe nahmen die Studenten bei ihren Ausführungen in den Blick und untermauerten das Problem „Corona“ mit Zahlen aus Studien. Die angehenden Mediziner erläuterten dazu unter anderem: „Euer Körper kennt das Virus nicht, deswegen ist die Erkrankungsmöglichkeit höher“.

Skepsis der Schüler zeigte sich vor allem rund um das Thema Maske. „Wie lange kann ich die tragen, bevor ich sie waschen muss?“, fragte ein Junge. „Ist es gefährlich, die Maske eine Stunde lang aufzuhaben?“, ein Mädchen.

Da konnten die angehenden Mediziner aus dem persönlichen Erleben argumentieren. „Die OP-Maske nutzt man seit mehr als 100 Jahren, teilweise zwölf Stunden lang“, erzählte David Füller. „Es gibt keinen Grund zu glauben, dass es ein Problem ist, eine Maske zu tragen.“

„Es wird zur Gefahr, wenn du die gleiche Maske andauernd trägst. Wenn sie feucht und warm wird, sind das optimale Voraussetzungen für Bakterien“, so David Füller. Die Studenten betonten daher, wie wichtig es ist, Masken regelmäßig zu tauschen oder sie nach spätestens acht Stunden Tragedauer bei mindestens 60 Grad zu waschen oder sie bei 80 Grad im Ofen zu erhitzen.

„Corona ist nachweisbar“

Zuletzt griffen die Studenten die Verschwörungstheorien auf. Und da kam es wieder: „Es gibt ganz viele Menschen, die glauben, dass Corona nicht existiert“, meinte ein Junge.

„Das Tückische ist, wir können es nicht sehen“, sagte David Füller. „Dazu braucht man Fachleute im Labor. Das ist Teil der Wissenschaft.“

„Corona ist dort zu sehen, zu fotografieren, nachzuweisen“, bestätigte Julian Bredehorst. „Es gibt die Viren“, ergänzte er – und vervollständigte an der Tafel eine grobe Skizze eines Virus um Zacken. „Corona sieht aus wie eine Krone, ein Kranz. Daher auch der Name. Das ist aus dem Lateinischen.“

Zuletzt verwiesen die Studenten noch auf verlässliche Informationsquellen wie Infektionsschutz.de, das Robert-Koch-Institut, John-Hopkins CSSE oder das Bundesgesundheitsministerium. „Das sind die richtigen Seiten“, machte Lehrerin Claudia Henning klar. „Und nicht TikTok oder Facebook.“

Keine einmalige Sache

Die Pädagogin bedankte sich ausdrücklich bei den Studenten – allen acht, die derzeit im Wechsel in die Schule kommen. „Es ist richtig toll, dass sie bereit sind das zu machen und ihre Zeit zu opfern.“ Insgesamt fünf LER-Stunden von Claudia Henning – bei drei achten, einer neunten und einer zehnten Klasse – besuchen die angehenden Mediziner vorerst. „Andere Kollegen haben aber auch schon gefragt“, erzählte die Lehrerin.

„Wir freuen uns, wenn andere Lehrer und Schulen auf uns zukommen“, meinte David Füller. „Das soll keine einmalige Sache sein.“

Ganz im Gegenteil: Die Studenten wollen gern ein langfristiges Projekt aus der Aktion machen. „Wir wollen das als Arbeitsgruppe auch auf andere Bereiche ausdehnen“, sagte Füller. Vorstellbar sind dann Informationsbesuche rund um Gesundheit oder auch Sexualität.

Wer zunächst Interesse hat, die Studenten zum Thema Corona in die Schule zu holen, kann sich bei der Studierendenvertretung melden. Diese ist am besten via E-Mail an medsi@mhb-fontane.de erreichbar.

Von Antje Preuschoff