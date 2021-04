Gegen Gewalt und Sexismus: Diese Wusterwitzerin schreibt Texte auf Instagram

Wusterwitz

Die Angst vor sexuellem Missbrauch, Verfolgung und Gewalt beschäftigen Leonie Dossow jeden Tag. Deshalb hat die Wusterwitzerin den Text „25.04.2021, 17:02 Uhr“ auf Instagram veröffentlicht.

Kritik am Sexismus im Alltag

Mit den Worten „Kassierer oder Busfahrer oder einfach nur ein Typ, kein Flirt, sondern Belästigung. Wieder und wieder, weil ich Mensch oder weil ich Mädchen bin. Bin müde und wütend. Will laut sein und nicht laut sein müssen. Nicht immer und immer wieder“ kritisiert die Autorin Sexismus im Alltag.

Sie sitzt in der Nähe einer Bushaltestelle auf der Mauer. Doch obwohl der Bus schon unterwegs ist, dreht der Fahrer um und öffnet die Tür. Er zwinkert ihr zu und fragt die 18-Jährige, ob sie mitfahren will. Es sind Erlebnisse, die Leonie Dossow ratlos zurücklassen.

„Mich stört, dass einige Männer Frauen zu Objekten machen. In welchem Jahrhundert leben wir, dass es Männer gibt, die immer noch denken, sie stünden über den Frauen? Ich kenne leider keine Frau, die nicht schon mindestens einmal sexuell belästigt wurde“, sagt die 18-Jährige.

Unbekannte fragen nach Sex

Für sie sind Gedichte und Texte mehr als ein Hobby. Sie träumt von einem Roman und hat auf der Instagram-Seite „Tanzende Gedanken“ hunderte Fans. Leonie Dossow erlebt, wie fremde Hände nach ihrer Hüfte und an den Po griffen, Chefs sie als „Puppe“ bezeichnen und Spaziergänger auf der Straße nach Sex fragen.

„Ich habe Angst, nachts allein draußen zu sein und auch tagsüber fühle ich mich unwohl, wenn ein Mann hinter mir läuft oder ich einer Gruppe von Männern begegne“, sagt Leonie Dossow. Diese Entwicklung macht sie traurig und wütend. Leonie Dossow fühlt sich in ihrer Freiheit eingeschränkt und betont, dass einige Menschen Frauen abstempeln und ihnen vorwerfen, daran selbst Schuld zu sein.

Texte für Veränderungen

„Es ist abartig, wenn sich Frauen Dinge wie „Stell dich nicht so an“ oder „So ist das halt“ anhören müssen. Denn nur, weil es vielleicht schon lange so war, heißt das nicht, dass es sich nicht ändern kann und muss“, sagt die Wusterwitzerin.

Leonie Dossow schreibt über sexuelle Belästigung im Alltag. Quelle: André Großmann

Sie betont, dass Betroffene von sexuellen Belästigungen spätestens seit der #MeToo-Debatte lauter sind. „Ich bin eine Frau und ein Mensch. Also habe ich jedes Recht dieser Welt, wie einer behandelt zu werden, auch von Männern“, sagt sie der MAZ. Sie findet es traurig, dass Sexismus im Jahr 2021 immer noch ein Problem darstellt. „Täter sollten als das gesehen werden, was sie sind: schuldig“, kommentiert Leonie Dossow.

Die Wusterwitzerin beobachtet Entwicklungen in der Gesellschaft und möchte mit ihren Texten Diskussionen fördern. „Wenn mich etwas beschäftigt und es wieder passiert, schreibe ich vielleicht einen neuen Text. So lange, bis die Leute genervt davon sind und sich endlich etwas ändert. Auch wenn ich nicht so viele Menschen erreiche, trägt jeder Einzelne einen kleinen Schritt in die richtige Richtung bei“, sagt Leonie Dossow.

Wunsch nach mehr Rücksicht

Die Medizinstudentin will nicht alle Männer verurteilen und gibt ihre Hoffnungen auf mehr Gleichberechtigung und Rücksichtnahme nicht auf. Sie wünscht sich, dass Männer mit Verstand handeln und Freunden helfen, denen es schwer fällt, Frauen mit Respekt zu behandeln.

„Es gibt doch auch vernünftige Herren. Jeder Mann kann seiner Mutter, Schwester und Tochter Begegnungen mit sexueller Belästigung ersparen und nebenbei die Welt ein Stückchen besser machen – für alle“, sagt Leonie Dossow.

Von André Großmann