Brandenburg/H

Die Mehrheit der Brandenburger steht für Charlotte Muijs hinter den Corona-Maßnahmen und lehnt die Proteste ab. Sie und andere Ehrenamtler befürchten eine Vereinnahmung der Demonstranten durch Rechtsextreme, setzen ein Zeichen und gründen deshalb die Initiative „Branne zeigt Haltung“.

Charlotte Muijs engagiert sich bei „Branne zeigt Haltung“. Quelle: André Großmann

Brandenburg an der Havel hat die höchste Impfquote

Mitglieder planen Spendenläufe für Pflegefachkräfte, sammeln Unterschriften und denken auch über Gegendemonstrationen nach. Einer von ihnen ist Vincent Bartolain, der Kreisvorsitzende der Grünen. „Wir haben in Brandenburg an der Havel die höchste Impfquote und Kinderimpfquote im Bundesland, die Mehrheit der Bürger hält sich seit fast zwei Jahren an alle Regeln. Der größte Gegenprotest gegen Querdenker und Verschwörungstheorien ist doch der in den Impfkabinen“, sagt der 21-Jährige.

Für ihn haben die Bürger in Brandenburg an der Havel trotz der Pandemie eine Solidarität gezeigt, auf die sie stolz sein können. „Die Menschen in dieser Stadt sind nicht nur die paar hundert Demonstranten. Das machen wir deutlich“, sagt der 21-Jährige.

Sorge vor Wut der Corona-Gegner

Er macht klar, wie wichtig die Demonstrationsfreiheit ist. Bartolain betont aber auch, dass er kein Verständnis hat, wenn Demonstranten gegen Gesetze verstoßen. „Wir haben in dieser Stadt eine Omikron-Welle und eine Inzidenz von über 1200. Versammlungen ohne Masken sind Superspreader-Events“, sagt er. Er kritisiert, wieso hunderte Passanten durch die Stadt ziehen, wenn sich privat nur zehn Menschen treffen können.

Die Mitglieder von „Branne zeigt Haltung“ wollen aufklären und so Hass, Hetze und Falschinformationen entgegenwirken. Unterstützer Holger Hiestermann bemerkt, wie groß die Wut der Corona-Gegner ist. „Ich habe erlebt, wie Demonstranten Jugendliche angeschrien und beleidigt haben und das geht zu weit“, sagt er der MAZ. Für ihn wird der Umgang von Befürwortern der Maßnahmen und Corona-Gegnern zunehmend aggressiver.

Unterschriften für „Branne zeigt Haltung“

„Wir entwickeln uns in eine bedenkliche Richtung. Wir sollten mehr aufeinander zugehen und miteinander reden, auf der Basis von Wissenschaft und Fakten, nicht auf Grundlage von Fake News in einer Blase“, sagt Hiestermann. Der 60-Jährige befürchtet amerikanische Verhältnisse, wenn sich die Gesellschaft spalten lässt. „In den USA sieht man, wie unterschiedliche politische Ansichten selbst Familien auseinanderreißen“, äußert Hiestermann. Der Brandenburger will, dass dies in seiner Heimatstadt anders ist und bietet deshalb mit dem Team der Initiative jedem ein Gespräch, der das auch will.

Die Aktion „Brandenburg zeigt Haltung“ ist zuerst in Potsdam gestartet. Mittlerweile haben im Land Brandenburg fast 4000 Menschen die Online-Petition unterschrieben, in Brandenburg an der Havel geht es jetzt los. Hier gehören jetzt auch Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU), die Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede (SPD) und Mitglieder verschiedener Parteien von den Linken, den Grünen und der FDP zu den Unterzeichnern.

Brandenburger, die sich beteiligen wollen, können eine Mail schreiben. Pläne für Aktionen gibt Charlotte Muijs in den nächsten Tagen bekannt. Informationen zum Projekt per Mail an kontakt@branne-zeigt-haltung.de

Von André Großmann