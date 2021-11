Groß Kreutz

Plastik zerstört für Audrey Schneider und Renate John die Natur. Weil die Frauen der Umwelt helfen, engagieren sie sich als Green Bag-Ladies.

Weltweites Umweltprojekt

Im Götzer Dorfgemeinschaftshaus nähen die Ehrenamtlerinnen Einkaufstaschen aus gespendeten Stoffen und verschenken ihre Arbeiten dann an Menschen, die versprechen, keine Plastiktüte mehr zu verwenden.

So sehen die Beutel der Green Bag-Ladies aus. Quelle: privat

„Wir helfen bei einem weltweiten Umweltprojekt. Aus einer kleinen Idee entsteht etwas Großes“, sagt Audrey Schneider der MAZ. Im Juli sind die Ladies in Groß Kreutz gestartet, mittlerweile nähen acht Helferinnen neue Beutel und verteilen diese in den Ortsteilen der Gemeinde.

Nachhaltigkeit ist erwünscht

Renate John aus Schenkenberg hat die Gruppe aufgebaut und hofft, dass Menschen nachhaltiger mit ihren gebrauchten Kleidungsstücken umgehen. „Viele Leute haben ihre Stoffe zu Hause rumliegen. Doch die müssen sie ja nicht wegwerfen, daraus können wir noch etwas Schönes gestalten, was der Allgemeinheit zu gute kommt und nützlich ist“, sagt die 54-Jährige.

Die Greenbag-Ladies treffen sich einmal pro Monat. Sie starten ihre Nähmaschine, suchen Stoffe aus und arbeiten anschließend kreativ. Mitglieder der Initiative haben weltweit schon 150.000 Taschen verschenkt und 100 Arbeitsgruppen.

Upcycling-Fans

Die Damen aus Groß Kreutz sind Fans vom Upcycling. Bei diesem Trend wandeln sie scheinbar nutzlose Abfallprodukte in neuwertige Stoffe um. Bislang entstehen aus Bettwäsche, Vorhängen und Stoffresten nur Beutel, doch langfristig ist auch mehr möglich.

„Bei uns kann jeder mitmachen und lernen, wie aus alten Sachen etwas Neues entsteht. Auch Männer sind herzlich eingeladen, wir gendern nicht“, sagt Audrey Schneider. In den nächsten Wochen und Monaten wollen sie und andere Helferinnen auch Taschen gestalten.

Bislang sind in Groß Kreutz 250 Beutel entstanden. Die Näharbeiten finden Interessierte unter anderem in der Gemeindeverwaltung, bei der Bäckerei Fischer in Götz und in der Apotheke in Wust.

Samstag, den 20. November treffen sich die Green Bag-Ladies um 10 Uhr. Anmeldungen nimmt Renate John unter 0173/60 21 985 entgegen.

