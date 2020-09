Gegen das Chaos in der Wohnung: Hilfe für Messies in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Wenn das Chaos in der Wohnung nicht mehr zu bewältigen ist, brauchen Menschen Unterstützung. Die Caritas in Brandenburg an der Havel hat deshalb eine Selbsthilfegruppe für Messies ins Leben gerufen.

Das nächste Treffen ist für Donnerstag, 8. Oktober dieses Jahres, geplant. Das teilte Annett Kießig, Sozialarbeiterin bei der Caritas, mit. Der Veranstaltungsort ist die Selbsthilfekontaktstelle der Caritas in der Neustädtischen Heidestraße 24. Das Treffen beginnt um 20 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Gruppe bietet Anonymität und Vertraulichkeit

„Wir legen sehr großen Wert auf Anonymität und Vertraulichkeit“, sagt Annett Kießig. In der Selbsthilfegruppe hätten Betroffene die Möglichkeit, Menschen in der gleichen Situation kennenzulernen, ihre Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam an der Bewältigung ihrer Erkrankung zu arbeiten, erklärt die Sozialarbeiterin. „ Selbsthilfegruppen bieten einen geschützten Rahmen, in dem sich Betroffene ohne Scham austauschen können“, sagt sie. „Das kann Betroffene sehr entlasten, indem sie aus der Isolation finden.“

Jeder kann betroffen sein

Das Wort „Messie“ stammt vom englischen Wort „mess“ und bedeutet so viel wie Chaos und Unordnung. Messies sind Menschen, die gerne sammeln, sich für vieles interessieren und nicht alles unter einen Hut bringen. „ Dabei sind Messies in allen Bereichen und Berufen zu finden – unabhängig von Alter und Bildung“, erklärt Annett Kießig.

Mehr Informationen zu dieser und weiteren Selbsthilfegruppen gibt es bei der Selbsthilfekontaktstelle unter 0 33 81/2 09 93 34

