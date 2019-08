Geheimnisvoller Künstler: Werke von Jerry Kowalsky in der Galerie am Klostersee

Lehnin - Geheimnisvoller Künstler: Werke von Jerry Kowalsky in der Galerie am Klostersee Gleich vor dem Eingang zur Galerie am Klostersee erleben die Besucher einen sanften Schrecken. Sie begegnen hier einer Skulptur, die auf den ersten Blick einem Skelett ähnelt. Dann geht es spannend weiter.

Werke von Jerry Kowalsky sind in der Ausstellung „Tectonic Plates“ in der Galerie am Klostersee in Lehnin zu sehen. Quelle: Eckhard Haisch