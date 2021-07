Plaue

Die Idee ist alt. Schon die kanadischen Ureinwohner überlisteten Fische mit geschnitztem Holz, das mit einem kleinen Stein beschwert wurde. Der Jerkbait war erfunden. Wobei die englische Bezeichnung ’jerk’ für rucken und ’bait’ für Köder steht. Beim Einholen mit der Angelrute imitieren Jerkbaits einen flüchtenden oder angeschlagenen Fisch. Für Hecht und Zander ein unwiderstehliches Angebot.

Köder von der Stange nicht überall einsetzbar

Bis heute gibt es Menschen, die sich ihre Kunstköder für das Raubfischangeln selbst bauen. So wie Jan Borek aus Plaue bei Brandenburg an der Havel. Der leidenschaftliche Angler ist nicht nur ein erfolgreicher Guide auf den Gewässern rund um seine Heimatstadt, sondern Inhaber eines Fachgeschäftes, dass sich auf die Bedürfnisse der Havelangler spezialisiert hat.

Deshalb auch die Entwicklung einer eigenen Köderserie – die unter dem Namen Haveljerk vertrieben wird. Warum die Mühe, wo es doch eine unüberschaubare Menge an Fertigprodukten gibt? „Nicht immer sind Köder von der Stange in unseren flachen und krautreichen Gewässern einsetzbar. Dann können unsere individuell angefertigten, mit superscharfen Drillingen und mit Pfiff veredelten Jerkbaits den Erfolg bringen“, erklärt Borek seine Eigenmarke, die man sogar mit dem Bild seines Hundes personifizieren lassen kann. Selbst Anfänger können mit den Kunstködern aus Plaue etwas anfangen. „Die Köderführung ist leicht. Einfach einkurbeln, schon läuft der Köder im Zickzackkurs. Die Druckwelle trifft auf die Seitenlinie des Fisches, was wiederum den Beißreflex auslöst“, weiß Borek.

Die in vielen Farben und unterschiedlichen Gewichtsklassen gebauten Haveljerks gibt es in zwei Modellklassen. Langsam sinkend oder schwimmend. Die Geheimwaffe für eher flache Gewässer besteht aus PUR-Hartschaum, der als Blockware in Boreks Köderschmiede ankommt. Dann wird gesägt, gefräst, geschliffen, grundiert und lackiert, bis der Lockfisch schließlich mit einem Sprengring und Drillingen versehen wird. Erst nach einem Test kommen die Homemade-Köder ins Regal oder auf die Internetseite.

Von Frank Bürstenbinder