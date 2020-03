Gehirnjogging statt Fitnessclub: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig.

Mittwoch, 18. März 2020: auf Twitter trendet #Idioten

Mittwochmorgen, 7.30 Uhr: Es ist deutlich weniger Verkehr in der Stadt. Seit heute sind viele Geschäfte zu, dazu Kitas, Schulen und Spielplätze. Irgendwie fühlt sich das so an wie sonst an einem Samstag.

Unsere gekauften Theaterkarten für die Premiere von Goethes „Faust“ geben wir nicht zurück. Das Theater ist durch die Schließung schon so dermaßen arg gebeutelt.Vielleicht helfen solche Dinge ja. Getreu dem städtischen Motto, für andere einzustehen und auf andere Acht zu geben.

Apropos: Gestern bekam ich ein Foto, dass in einem Hausflur in Nord hing. Dort bietet ein offenbar junges Paar älteren Menschen im Haus Hilfe an, wie Einkäufe etc. Das ist zwar herzzerreißend lieb, aber ist das gut? Die beiden schreiben davon, „ja nicht Risikogruppe zu sein“. Das aber bedeutet nichts. Denn auch die jungen Leute, die nicht merken, wenn sie infiziert sind, stecken Ältere an. Ich frage mich also, ob solche Hilfsaktionen gut sind oder nicht. Das ist das Dilemma derzeit: die Unsicherheit.

Zum Twitter-Hashtag #Idioten findet man im Netz vor allem Fotos aus den Großstädten, wo die Leute dicht gedrängt in Parks chillen und in den Eiscafés in Mitte auf ihr Macadamia-Recht pochen, bevor sie zur Corona-Party schlendern.

Den Kopf schütteln muss man aber teilweise auch in unserer Stadt. Beispiel: Gestern musste ich zur Apotheke (keine Angst, nichts Schlimmes). Auf dem Weg über den Neustädtischen Markt sprang mir eine junge Frau vor die Nase, stellte sich in etwa 50 Zentimern Abstand vor mir auf und wollte mir ein „super Angebot“ für einen Fitnessclub machen. Eine Promotion! In diesen Tagen! Vielleicht sollten die, die sich diese Werbeaktion ausgedacht haben, es mal mit Gehirnjogging versuchen. Seit heute haben die Fitnessclubs übrigens geschlossen.

Lieblingsthema Toilettenpapier: Um 10 Uhr noch irgendwo Klopapier zu bekommen, ist eine Herausforderung. In der Facebook-Gruppe „Havelstadt Brandenburg“ beschwert sich die Mitarbeiterin eines Supermarktes über die teilweise aggressiven Kunden. Darunter berichtet jemand, dass manche Kunden mit Anhängern (!) vor die Märkte fahren, um möglichst alle Klopapier-Bestände aufzukaufen. Und Mehl. Und Zucker!

Vielleicht beschreibt ein Zitat, das ich irgendwo gelesen habe, die Situation sehr passend: „ Deutschland 2019: die reichsten zehn Prozent besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens. Deutschland 2020: Die dümmsten zehn Prozent besitzen mehr als die Hälfte des Klopapiers.“

Ach ja: Friseure müssen nicht schließen. Gartencenter auch nicht. Restaurants erst ab 18 Uhr und Berlin lässt – im Gegensatz zur Empfehlung der Bundesregierung – die Spielplätze auf. Das alles noch mit dem Klopapier-Wahnsinn kombiniert, ergibt drollige Gedankengänge.

Wie also kann man sich in Brandenburg an der Havel den Tag vertreiben? Man fährt am besten um 6 Uhr als Fahrgemeinschaft dicht gedrängt im Auto zum Supermarkt, kauft nach Ladenöffnung zehn Packungen „Happy End“, trinkt auf dem Weg in den Garten noch einen Espresso im Café, geht immer wieder aufs Klo, pflanzt dann Blümchen ein, holt die Kinder, geht zum Griechen und fährt nach Berlin-Mitte zum Spielplatz. Und das alles mit neuer Frise!

