Brandenburg/H

Raoul Figura ballt seine linke Hand zur Faust. Die Finger der rechten spreizt er über der Faust zum Fächer. So entsteht „Corona“ in der Gebärdensprache. Der Fächer über der Faust deutet das kronenartige Aussehen des Virus an.

Teufelshörner für den Virus

Raoul Figura ist von Geburt an taub. Wenn der 50-Jährige „ Virus“ in seiner Muttersprache gebärdet, setzt er sich die Zeigefinger an die Schläfen, was wie kleine Teufelshörner aussieht. Und genau so dürfte Figura Corona und seine Auswirkungen beurteilen. Der Virus, der die meisten Menschen in irgendeiner Form einschränkt, ist für Gehörlose eine schwere Bürde.

Anzeige

„Ich bin in letzter Zeit sehr wütend“, gesteht der Gebärdensprachdozent, der in seiner Tätigkeit unter anderem an der Volkshochschule Brandenburg zwischen Gehörlosen und Hörenden vermitteln will. Doch die Kommunikationskluft verstärkt sich nun wieder. Gehörlose werden stärker isoliert, meiden die Öffentlichkeit. Weil Maske getragen werden muss. Zwar sind sie selbst von der Pflicht befreit, doch das hilft ihnen nichts, wenn sie die Verständigung mit anderen brauchen.

„Es ist richtig blöd für mich, weil es die Kommunikation erschwert. Wenn jemand einen Mundschutz auf hat, habe ich keine Chance“, erzählt Figura. Denn er kann sich nicht mehr am Mundbild seines Gegenübers orientieren. Wenn er angesprochen wird, kriegt er das kaum mit. Was gesagt wird, schon gar nicht.

Ins Sichtfeld geraten

Wenn Figura unterwegs ist und etwas wissen will, ist das ein aufwendiger Akt. Antippen und Anfassen – auch sonst gegenüber Fremden fraglich – ist in Zeiten von großer Distanz ein absolutes No-Go. Was also unternimmt er, um Aufmerksamkeit zu erlangen? „Ich versuche, ins Sichtfeld zu geraten. Der zweite Schritt ist dann, dass ich etwas aufschreibe.“

Dabei hatte sich für die rund 80.000 Gehörlosen in Deutschland in den vergangenen beiden Jahrzehnten durchaus etwas getan. Seit dem 1. Mai 2002 ist die deutsche Gebärdensprache als vollwertige Sprache anerkannt. Ein Riesenschritt, wie Figura betont.

„In der Schulzeit durfte ich nicht gebärden“, erzählt der 50-Jährige. Stattdessen war der Unterricht davon geprägt, es mit der Lautsprache aufzunehmen. „Ich musste durchgehend Lippenlesen. Das war anstrengend“, erinnert sich Figura. Nur in den Pausen hat er abschalten und sein Gehirn ausruhen können, führt er aus.

Am wichtigsten sind Untertitel

Mittlerweile sind Kommunikation und Kontaktaufnahme einfacher geworden, auch dank Internet und Handy. Das gilt ebenso für die Informationsversorgung.

Wenn Figura sich über das Geschehen in der Welt informiert, macht er das erstaunlicherweise vorrangig über das Fernsehen. „Am wichtigsten sind die Untertitel“, erzählt er und fügt hinzu: „Die gab es in meiner Jugend auch nicht“.

Ihm ist zudem positiv aufgefallen, dass in der aktuellen Krise mehr Live-Pressekonferenzen gedolmetscht werden. Die Gebärde für „Corona“ kommt da unzählige Male zum Einsatz.

Neue Wörter wie dieser Fachterminus finden recht schnell Eingang in die Gebärdensprache, meint Figura. Das Institut für Deutsche Gebärdensprache in Hamburg kümmere sich darum. Bevor es jedoch eine Gebärde gibt, die einem neuen Wort entspricht, wird das Fingeralphabet genutzt, erzählt der Gebärdensprachdozent.

Von Antje Preuschoff